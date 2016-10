Ortenau Im Karl-Heitz-Stadion kochen die Emotionen hoch

Die Gäste standen tief, Fabian Spiegler und Marco Petereit ließen zwei Gelegenheiten ungenutzt. Überraschend fiel die Führung, Lukas ­Foelsch zog an der Strafraumgrenze unbedrängt ab und ließ OFV-Schlussmann Dominik Bergdorf keine Abwehrchance. In der 28. Minute scheiterte Petereit an Balingens Schlussmann Marcel Binanzer. Aufregung gab es, als Offenburgs Dimitrios Tsolakis nach einem Zweikampf verletzt auf dem Rasen lag. Erst nachdem die Zuschauer lautstark protestierten, entschied sich der Unparteiische zu einer Spielunterbrechung. OFV-Trainer Marc Lerandy äußerte sich lautstark und diskutierte mit dem Linienrichter, der zuvor auf die Situation ebenfalls nicht reagiert hatte – Lerandy wurde auf die Tribüne verwiesen, Petereit sah wehen Meckerns die Gelbe Karte. Kurz vor der Halbzeit wurde die OFV-Abwehr mit einem langen Ball überwunden. Hannes Scherer marschierte allein auf das OFV-Gehäuse zu und wurde kurz vor der Strafraumgrenze von Jan Kahle gestoppt – Notbremse, "Rot".

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich, dass Offenburg durch die vorausgegangenen emotionsgeladenen Situationen den Faden verloren hatte. Das 0:2 war die Folge, Kapitän Petereit musste zudem ebenfalls vorzeitig zum Duschen – erneut kochten die Emotionen hoch, doch das Spiel war entschieden.

Trainerstimmen: