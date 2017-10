Ortenau Im fünften Kampf noch unbesiegt

Seinen wohl besten Kampf zeigte Viorel Ghita, der gegen Marvin Greber ausgezeichnet aufgelegt war und seine technische Überlegenheit in der dritten Minute perfekt machte.

Da es zu diesem Zeitpunkt bereits 17:8 für die Hansjakobstädter stand, konnte nichts mehr anbrennen. Der neu in die Mannschaft des KSV gekommene Nikola-Nino Novovic musste gegen Tarec Knosp schnell passen. Das Sahnehäubchen auf diesen für den KSV erfolgreichen Abend setzte Felix Stiffel mit seinem glanzvollen technischen Überlegenheitssieg gegen Martin Dega zum Endstand von 21:12.

Nun freut man sich im Lager des Tabellenzweiten KSV Haslach gegen Tabellenführer KSV Hofstetten am Montagabend, um 20:30 Uhr in der Gemeindehalle des Nachbarorts zum großen Kampf gegen den ewigen Rivalen vor wieder großartiger Kulisse.

Da in den Vorkämpfen sowohl die dritte Mannschaft als auch die Jugend aus dem Meerrettichdorf auftraten und etliche Anhänger mitgereist waren und auch die Haslacher Fans sich zahlreich präsentierten, war eine lautstarke Kulisse beider Lager zu vernehmen.

Trotz der Niederlage war Gästetrainer Sascha Wachter mit dem Einsatz seiner Jungs zufrieden. Geschwächt durch Verletzungen und wegen der dünnen Personaldecke, musste er eine sehr junge Mannschaft aufbieten. "Alle haben sich gegen die starken Haslacher gut verkauft".

"Es passt zur Zeit bei uns. Jeder bringt seine Leistung voll ein. Das ist auch unsere Stärke", zog Trainer Lars Schuler sein positives Fazit.

SV Haslach – ASV Urloffen II 21:12. 57 kg Freistil Istvan Surovski – Andrej Schwarzkopf PS 2:0. 61 kg Griechisch-römisch Nick Allgaier – Anton Schwarzkopf SS 0:4. 66 kg FS FS Jonathan Eble – Otto Schwarzkopf TÜ 4:0. 71 kg GR Timo Stiffel – Dimitrij Simagin PS 1:0. 75 A kg FS FS Nikola-Nino Novovic – Tarec Knosp SS 0:4. 75 B kg GR Felix Stiffel – Martin Dega TÜ 4:0. 80 kg FS Viorel Ghita – Marvin Greber TÜ 4:0. 86 kg GR Vojtech Benedek - Michael Schneider PS 2:0. 98 kg FS Josef Kempf – Lucian Vilcu SS 0:4. 130 kg GR Igor Gavrilita – Eric Geissler PS SS 4:0.

Kreisliga Breisgau-Ortenau KSV Haslach – ASV Urloffen III. Gegen die dritte Mannschaft des ASV Urloffen musste die KSV-Reserve mit 9:20 eine deutliche Niederlage einstecken. Die ersten vier der insgesamt sieben Begegnungen waren bereits nach fünf Minuten beendet. Zweimal gab es schnelle Schultersiege der jeweiligen Kämpfe und zweimal waren keine Gegner aufgestellt. Lediglich Ulrich Schultheiß musste sechs minuten kämpfen, bis er seinen Widersacher mit 3:2 Wertungspunkte besiegt hatte. Und nach einer halben Stunde war der ganze Mannschaftskampf vorbei. Für den KSV Haslach waren erfolgreich: Ulrich Schultheiß, Marcel Harter und Igor Gavrilita. Verbandsjugendliga Südbaden KSV Haslach – ASV Urloffen 16:19, KSV Haslach – KSV Tennenbronn 12:25. Auch an ihrem zweiten Kampftag in der Verbandsjugendliga musste Haslachs Nachwuchs Federn lassen. Gab es gegen die Jugendmannschaft aus Urloffen noch eine knappe Niederlage, so hatte man gegen die Tennenbronner keine Chance. Trotzdem waren es gute Kämpfe, allerdings waren die beiden Jugendmannschaften des Bundesligisten ASV Urloffen und des Regionalligisten KSV Tennenbronn zu stark. Die Punkte für den KSV Haslach errangen: Nico Reis, Tim Dirhold, Valerio Zorzi, Elias Merk, Jannik Dold und Marvin Allgaier.