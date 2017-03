Ortenau Im Derby geht’s um Punkte und das Prestige

(tom/pk). A-Jugend, Bundesliga: SG Meißenheim/Nonnenweier – SG Ottenheim/Altenheim (Sonntag, 15 Uhr). Die Gastgeber (Platz elf, 10:28 Punkte) verpassten am vergangenen Wochenende die Chance, mit einem Erfolgserlebnis ins Riedderby zu starten. "In Konstanz hat die Mannschaft es geschafft, in der zweiten Hälfte noch heranzukommen. Für mehr war die Leistung aber auch nicht gut genug", so Jürgen Brand-staeter.