Ortenau Im Angriff muss Altenheim zulegen

(tom). Die Heimniederlage gegen Hofweier war ärgerlich, die Pause wurde nun genutzt, um neue Kräfte zu schöpfen. Auffällig ist beim Riedverein, der in der heimischen Herbert-Adam-Halle gegen Kenzingen aus der Vorsaison noch etwas gutzumachen hat, dass die Abwehrleistung weitgehend stimmt. Dagegen mangelt es dem Team von Trainer Timo Heuberger noch deutlich an der Effektivität und auch an der Durchschlagskraft. Das hängt auch mit der personellen Situation zusammen. Mit Noel Lefevre, Tobias Biegert und Marvin Schilling fehlten zuletzt allein drei Alternativen aus dem Rückraum, damit gleichzeitig auch Größen, die für Treffer eingeplant werden. Auf Gerry Sutter lastete in Sachen spielerischem Tun viel Verantwortung, andere junge Spieler sind von ihrer Tagesform abhängig.

Gegen Kenzingen wird am Samstag ein verbissenes Kampfspiel erwartet. Die Gäste (2:6 Punkte) reisen mit einigen sportlichen Sorgen im Gepäck an. Zum bereits ausfallenden Benjamin Rollinger (Gehirnerschütterung) gesellten sich am Wochenende auch noch Michael Fedorov (Arm) und Dalius Rasikevicius (Knöchel) mit Verletzungen hinzu. Sollten all diese Kräfte länger fehlen, sieht sich Trainer Aurelijus Steponavicius vor ernste Probleme gestellt. Nicht nur könnte der Routinier selbst wieder einmal gezwungen sein, das Trikot überzustreifen. Zum anderen müssten zahlreiche Lücken innerhalb seines ohnehin schon sehr dünn besetzten Kontingents mit jungen Spielern aufgefüllt werden. Die sportliche Konkurrenzfähigkeit würde dabei ab einem gewissen Punkt an Grenzen stoßen. "Die Mannschaft hat zuletzt gegen Köndringen alles gegeben, lange mithalten können", gibt der Trainer zu bedenken. Doch auch Steponavicius weiß, dass die derzeitige Konstellation ganz schnell in Abstiegskampf münden kann. Im Vorjahr gelang die Überraschung in Altenheim mit einem ähnlich dünn besetzten Aufgebot. Noch einmal wird sich der TuS davon aber nicht beeindrucken lassen.

(ps). SG Waldkirch/Denzlingen – HGW Hofweier (Sonntag, 17 Uhr). Der HGW gastiert beim Schlusslicht, darf sich aber nicht zu sicher fühlen. Denn im Kader der Gastgeber finden sich Aktive mit klangvollen Namen. Vor allem Kai Mittendorf galt noch vor zwei Spielzeiten bei der HSG Konstanz als bester Spielgestalter der Dritten Liga. Aber auch René Bachmann, Jan Disch und der ehemalige Jugendnationaltorwart Patrick Esterhazy sind in der Handballszene wohlbekannt. Insofern muss man vielleicht ein Fragezeichen hinter die derzeitige Tabellensituation des Teams von Spieltrainer Sebastian Strübin setzen.