Ortenau Ichenheimer auf Jagd nach Edelmetall

(ip). Ihrer Favoritenrolle gerecht wurden Chiara Siegenführ, Indira Häußermann, Jule Riehle, Marie Rosewich und Tamara Heilmann in der Altersklasse zwölf bis 14 Jahre.

Von der ersten Übung an ließen sie die Konkurrenz spüren, dass sie den Wettkampf dominieren und als Siegerinnen das Sportgerät verlassen wollen. Mit einem Vorsprung von fast zehn Punkten sicherten sie sich die Goldmedaille.

Die beiden – aufgrund von Krankheit und Verletzung – dezimierten Mannschaften in der Altersklasse 15-17 Jahre gingen mit jeweils nur drei Turnern an den Start und durften sich keinen Übungsabbruch erlauben, da die höchsten drei Wertungen ins Endergebnis einflossen. Beide Teams mussten sich nur der favorisierten Mannschaft aus Nöttingen geschlagen geben. Die erste Mannschaft mit Lucia Hoferer, Sabrina Karotsch und Onja Busam erturnte sich die Silbermedaille. Alicia Rudolf, Sina Walter und Leon Sexauer freuten sich über Bronze. Aufgrund einer konzentrierten Leistung gelang es der Mannschaft (Altersklasse elf Jahre und jünger) in der Besetzung Emelie Ehret, Chiara Heuberger, Maxie Schilli sowie den Gastturnerinnen Carina Müller und Tia Birk vom TuS Bräunlingen, sich nach dem Vorkampf als Dritter für das Finale zu qualifizieren. Dort mussten allerdings einige Abstriche gemacht werden. Am Ende reichte es für den vierten Platz.