Ortenau "Ich habe sehr viel gelernt"

"Ich habe in diesen sechs Tagen sehr viel gelernt. Es waren anspruchsvolle Tage, die wir in Spanien hinter uns gebracht haben. Von steinigen Auffahrten bis in Höhen um die 1000 Meter und mit schnellen Bachläufen war alles dabei", berichtete der Lahrer nach seiner Rückkehr.

Angefangen mit Sonne, Trockenheit, Staub und Dauerregen, bis hin zu rutschigen, steinigen Bodenverhältnissen, boten die Six-Days reichlich Abwechslung. "Das Baskenland zeigte sich von einer imposanten Seite. Eine Ehre war für mich, dass wir an drei Tagen über ein Teilstück des Jakobswegs fahren durften. Die vielen Pilger waren meistens begeistert", so Bräutigam. Nach 1350 Kilometern in sechs Tagen auf dem Moped landete man beim Club-Team-Award schließlich auf dem 23. Platz (bei 150 gestarteten Teams). In der Einzelwertung seiner Klasse kam Kai Bräutigam auf dem 40. Platz ins Ziel.

Ein weiterer Höhepunkt war für den Ortenauer das "Abschluss-Cross". "Nach ordentlicher Streckenbewässerung waren wir die Ersten, die auf die Strecke durften. Dementsprechend sahen wir auch aus", so der Lahrer schmunzelnd. Statt 103 Kilo wog das Motorrad nach der Zielankunft 150 Kilo. "Es war ein tolles Erlebnis. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn es nach Frankreich geht", so Bräutigam.