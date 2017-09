Ortenau HVT gewinnt echtes Kampfspiel

(tom). HSG Hardt – HTV Meißenheim 22:23 (11:10). Der zweite HTV-Saisonsieg war eine hart erkämpfte, am Ende auch überaus glückliche Angelegenheit. "Es war ein typisches Remis-Spiel, in dem beide Mannschaften die Chance zum Sieg besaßen. Das Glück lag diesmal auf unserer Seite", meinte Gästetrainer Frank Ehrhardt. Seine Mannschaft hatte über die gesamten 60 Minuten hinweg Probleme mit der offensiven HSG-Deckung. "Wir haben keinen echten Draht dazu gefunden", hielt auch Ehrhardt fest.

Mühsam musste sich der Riedverein seine Treffer erarbeiten, das Ganze in einer körperlich robusten Partie (elf Zeitstrafen insgesamt), die aber nie unfair wurde. Keiner der Kontrahenten konnte sich absetzen, wobei Meißenheim gerade in der ersten Hälfte eine Chancen liegenließ. "Eigentlich hätten wir zu dem Zeitpunkt bereits führen können, waren aber in einigen Situationen zu passiv", meinte Ehrhardt. In Halbzeit zwei blieb es weiter eng. 15:15 (41.) und 19:19 (51.) waren die Zwischenstände, wobei die Gäste etwa in Torhüter Steffen Bader und Bastian Funke zwei wichtige Aktivposten besaßen. Noch wichtiger war dem Trainer jedoch, "dass die gesamte Mannschaft wieder stark mitgearbeitet hat." Beim 21:22 geriet der HTV in doppelte Unterzahl, sodass die Gastgeber ausgleichen konnten. Acht Sekunden vor Schluss nutzte Manuel Hügli den letzten Meißenheimer Abschluss zum Siegtreffer. "Für die Jungs freut mich der Sieg, wobei wir das Ergebnis auch richtig einzuordnen wissen", unterstrich Frank Ehrhardt nach der Begegnung. HTV Meißenheim: Wilhelm, Bader, Schröder, Link 1, Engel 2, Funke 5, Fortin 2, Schäfer 2, Mattes, Lederle 1, Jochheim 5, Hügli 5. (smü). HSG Ortenau Süd - TuS Ottenheim 37:24 (14:10). "Einen besseren Start kann man nicht erwischen", so HSG-Neutrainer Mirko Reith. Vor übervollen Zuschauerrängen starteten beide Teams verhalten in die Begegnung. Die Gastgeber stellten eine stabile Deckung und machten auch im Angriff enormen Druck auf die gegnerische Deckung. Vor allem das Spiel über den Kreis klappte sehr gut, sodass Jason Peter mit zwei Treffern in Folge seine HSG mit 5:3 in Führung bringen konnte. Zur Pause stand es 14:10 für die HSG. Nach dem Seitenwechsel legte die HSG dann sogar noch einen Gang zu. Vor allem hatte die HSG Ortenau Süd mit Stephan Richini den entsprechenden Rückhalt im Gehäuse, der einige Chancen des Gegners zunichte machte.

Eric Schnak muss mit Rot vom Platz