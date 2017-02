Ortenau "Hut ab vor der Mannschaftsleistung"

Bis zum 19:21 (40.) war das Geschehen offen, ehe einige technische Fehler zu Gegenstoßtreffern führten. Die Gäste erhöhten zum 19:24 (43.), hielten den Vorsprung. Angesichts einer Verteilung von 4:16 Strafminuten sah Brand­staeter ein Missverhältnis. "Für ähnliche Aktionen lediglich einseitig Strafen zu verhängen, war dann doch seltsam. Wahrscheinlich wollten die Unparteiischen nicht in den Verdacht der Heimschiedsrichter geraten."

Seine Mannschaft musste im zweiten Abschnitt häufiger in Unterzahl agieren, was die SG-Moral jedoch nicht brach. Bis zum Schluss war die Ried-SG dran. Dass gegen Ende noch ein vermeintlicher Siebenmeter nicht gegeben wurde, ärgerte die Gastgeber zusätzlich. "Torhüter- und Abwehrleistung waren stark, nicht gut war die Quote technischer Fehler. Zusammen mit den äußeren Faktoren am Ende zu viel, um das Spiel zu gewinnen. Dennoch Hut ab vor der Mannschaftsleistung", so Jürgen Brandstaeter. SG Meißenheim/Nonnenweier: Wilhelm, Ohnemus; Ammel 3, Bolz 3, Jörns, Schilli 3, Spinner 10/6, L. Veith, Mattes 2, Lederle 1, Jochheim 2, Ehmüller, Schaller, B. Veith 5. HSG Konstanz: Bozin, Ebert; Portman 3, Volz 1, Plesse, Hadlich 5/3, Mack 4, Mauch 2/2, Löffler 7, Geistler, Dierberger 2, Wangler 6, Polis. (pk). SG Ottenheim/Altenheim – SG Kronau/Östringen 27:33 (11:12). Die Gastgeber haben den Spitzenreiter lange Zeit geärgert. Bis in die Schlussphase hinein agierten die Neurieder auf Augenhöhe, dann schwanden allerdings die Kräfte.

Die Zuschauer in der Herbert-Adam-Halle bekamen von Anfang an ein spannendes Spiel geboten. Über den gesamten ersten Spielabschnitt, der von zwei guten Abwehrreihen dominiert wurde, ergab sich ein ausgeglichenes Spiel. In der Halbzeitansprache machte SG-O/A-Coach Michael Schilling seine Jungs noch einmal richtig heiß, denn es bestanden gute Möglichkeiten, dem großen Favoriten ein Bein zu stellen.