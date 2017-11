Ortenau Hugsweier entscheidet Spitzenspiel klar für sich

Für den SKC standen Uwe Schnaidt (939), Karl-Heinz Braun (974) und Florian Schmid (1018) in der ersten Startreihe. Bereits in den ersten 50 Kugeln konnten sie sich gegen die Hockenheimer Stefan Sulski (944), Andreas Lamade (933) und Albert Klee (903) mit 735:693 deutlich absetzen. Auf der zweiten Bahn schaltete dann der Hockenheimer Sulski mit einer 279er Bahn in den Angriffsmodus und setzte sich damit gegen Uwe Schnaidt (228) klar durch. Doch dieser Angriffsversuch blieb ohne Auswirkungen, denn sowohl Braun mit 265 Kegeln als auch Schmid mit 269 Kegeln behielten gegen Lamade (208) und Klee (226) klar die Oberhand.

Auf der dritten Bahn schien dann der Hockenheimer Lamade mit 264 Kegeln plötzlich die richtige Spur gefunden zu haben, diesmal waren es aber seine beiden Mitspieler, die mit 215 und 216 Kegeln auf die Bremse traten. Die letzten 50 Kugeln der Startformation gehörten dann dem Hugsweirer Schmid, der mit einer 262er Bahn und 1018 Kegeln den ersten Tausender des Tages erzielte. Mit insgesamt 151 Kegeln Vorsprung gingen dann für Hugsweier Timo Mutsch­ler (904), Uwe Mutschler (969) und der Tagesbeste Uwe Graser (1027) ins Rennen. Routiniert spulten sie gegen Fabian Becker (859), Markus Körner (923) und Pascal Stohner (947) ihre Runden ab. Beim Überqueren der Ziellinie hatten sie den Vorsprung dann auf insgesamt 322 Kegel ausgebaut. Mit 10:4-Punkten und dem besten Holzschnitt der Liga belegt Hugsweier derzeit Tabellenplatz 2.