(tom). Landesliga Nord: TuS Oppenau – HTV Meißenheim 29:28 (15:11). "Unser Glück war wohl aufgebraucht", meinte HTV-Coach Frank Ehrhardt nach dem dritten knappen Ausgang nacheinander. In der ersten Hälfte standen die Gäste zu passiv, bekamen Kreisläufer und rechten Rückraum des TuS nicht in den Griff. In Hälfte zwei deckte der Riedverein offensiver, als positiv erwies sich auch der Platzverweis von Oppenaus Alexandru Micu (33.). Die Moral der Gäste stimmte, doch vom 18:17 (38.) zog Oppenau weg bis zum 28:25 (55.). "Die zweite Hälfte war besser, aber mit Moral alleine gewinnt man nicht. Wir haben Oppenau durch unsere Fehler stark gemacht", so Ehrhardt. Gerade Babicz genoss zu viel Freiraum und konnte so, nachdem Meißenheim zum 28:28 (59.) ausglich, zehn Sekunden vor dem Ende den TuS-Siegtreffer erzielen. HTV: Wilhelm, Bader; J. Schröder, Link, Engel 9/6, Funke 4, Fortin 2, S. Schröder 2, Mattes 3, Lederle 2, Jochheim 1, Hügli 5.