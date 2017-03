Ortenau HTV trotzt dem Tabellenführer einen Punkt ab

Die Gäste suchten ihr Heil in immer stärker werdender Offensive. In den Schlussminuten verordnete Trainer Jonathan Stich offenen Manndeckung. 71 Sekunden vor dem Ende führte Meißenheim noch mit 30:28, konnte dem gegnerischen Dauerdruck aber nicht mehr vollständig standhalten. Sieben Sekunden vor dem Ende gelang Steißlingen tatsächlich noch der 30:30-Ausgleich.

"Ganz ohne Fehler bleibst du in so einer Begegnung nie. Steißlingen hat das ganz stark ausgenutzt. Wenn du oben stehst, reißt du solch ein Spiel noch aus dem Feuer. Wir sind schon enttäuscht, es waren, auch in Kombination mit der Vorwoche, zwei verschenkte Punkte. Auf der anderen Seite war es aber auch unser bisher bestes Saisonspiel heute", sah Trainer Ehrhardt nach der Partie viel Gutes. HTV Meißenheim: Velz; Engel 3, Funke 3, Vollmer, Obergfell, Spinner 7/1, Wilhelm 1, Baumann, Geppert 4, Schäfer, Wöhrle 5, Hügli 7. TuS Steißlingen: Beck, Sieck; Wildöer 5, Storz 3, S. Maier, Lindner 6, Rihm 3, Gaus 3, Galweit, Biedermann 4/3, F. Maier 2, Kornmayer 1, Weber 3.