Ortenau HTV-Trainer Ehrhardt erhofft sich einen guten Start

HTV-Trainer Frank Ehrhardt erwartet "ein brutal offenes Derby ohne Favoriten" und hofft auf eine entsprechende Kulisse in der Meißenheimer Sporthalle. Die von Trainer Daniel Kempf betreuten Gäste haben sich trotz einiger weniger personeller Veränderungen (unter anderem kamen Kamber Urlu vom TV Herbolzheim und Vincent Oßwald vom TuS Ringsheim neu hinzu) in ihrem Kern kaum verändert. "Elgersweier ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die in den vergangenen Jahren tabellarisch betrachtet einige Schwankungen durchlaufen hat. Dennoch ist der Hedos immer zu allem fähig, man kann sich sowohl in die eine als auch die andere Richtung auf vieles einstellen", beschreibt Ehrhardt. "Gerade für uns als Aufsteiger wäre ein guter Saisonstart enorm wichtig. Du siehst gleich, dass du gegen ein gutes Team mithalten kannst, das gäbe zusätzliche Prozente für die nächsten Partien."

Die nicht immer einfach verlaufende Vorbereitungsphase des Riedvereins nahm in den vergangenen 14 Tagen in der Endphase nochmals Fahrt auf. "Wir hatten, mit einigen wenigen Ausnahmen, den Kader endlich nahezu vollständig beisammen, haben gerade im gruppentaktischen Bereich noch einiges mehr tun können", sagt Ehrhardt optimistisch. Personell kann er zum Start aus dem Vollen schöpfen. (lb). BSV Sinzheim – TuS Ottenheim (Samstag, 20 Uhr). Nach zehn Wochen Vorbereitung freut sich das Ottenheimer Team samt Coach Daniel Hasemann auf den Saisonstart.

In der vergangenen Spielrunde saß Hasemann erstmals als Trainer in eigener Halle gegen Sinzheim auf der Bank und feierte dabei einen 40:26-Kantersieg. So einfach wird es am morgigen Samstag sicherlich nicht werden. Die Gastgeber haben nach einigen Abgängen einen Umbruch im Team vollzogen. "Wie man hört, hat sich Sinzheim gut verstärkt. Wir müssen abwarten, was auf uns zukommt", sagt Hasemann, der selbst mit einem kleineren Kader als noch in der vergangenen Saison auskommen muss. Das macht sich auch im ersten Spiel bemerkbar, denn obwohl der TuS ohne größere Verletzungen durch die Vorbereitung gekommen ist, kämpfen einige Akteure mit einigen kleineren Blessuren und so steht die Aufstellung für die Partie noch nicht fest. "Das ist nicht optimal, aber es werden alle mitfahren. Wer aufläuft, wird sich aber erst in Sinzheim entscheiden", so Hasemann, der im letzten Trainingslager vor dem Saisonstart bei seinem Team noch einmal einen Sprung nach vorne ausgemacht hat. Letztlich stehen die Uhren auf Null, es geht von vorne los.