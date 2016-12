Ortenau HTV hofft auf Rehabilitation

Die extrem heimstarken Gäste waren bisher nur auswärts zu bezwingen. Eine Zielsetzung, an der Altenheim am Wochenende arbeiten will. Es ist auch das Duell zweier Mannschaften, die zu diesem Zeitpunkt der Runde wohl nicht allzu viele Beobachter auf den beiden ersten Plätzen vermutet hätten. TuS-Coach Timo Heuberger sieht den Entwicklungsprozess seiner jungen Mannschaft, die zwischenzeitlich – man mag es kaum glauben – sogar eine negative Bilanz aufwies, mit Zufriedenheit. "Wir sind auch auf einem guten Weg. Nun kommt noch dazu, dass die Jungs auch in Spielen, in denen es nicht so optimal läuft, die Ruhe bewahren", merkte Heuberger nach der Oberkirch-Partie an. Seiner Mannschaft wurde nichts geschenkt, "das Team hat lange für die jetzige Position hart gearbeitet", so Heuberger.