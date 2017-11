Ortenau HTV gewinnt Nachbarschaftsduell

(tom). SV Zunsweier – TuS Nonnenweier 29:29 (14:16). Aus Gästesicht war in Zunsweier aufgrund der starken ersten Halbzeit sogar mehr drin als ein Punkt. Große Teile der ersten Hälfte dominierte der Riedverein. Zwischenzeitlich schlichen sich steigende Fehler ein, was es Zunsweier ermöglichte, bis zum 14:14 (28.) den Ausgleich zu schaffen. Doch der TuS behielt die Übersicht, konnte die Führung zum Seitenwechsel mit zwei schnellen Treffern wieder erneuern. Allerdings kam Zunsweier, umgehend wieder beim 18:18 (35.) zurück. So nahm die Partie neuen Dampf auf, ehe sich die Gastgeber vom 20:20 (39.) an mit einer Serie erstmals deutlicher auf 23:20 (43.) abzusetzen verstanden. Den Vorsprung konnte man halten, auch wenn Nonnenweier kämpferisch alles in die Waagschale warf. Mit dem 28:28 (59.) durch Jan-Lucas Schaller läutete der TuS zur spannenden Schlussphase, die die Gäste in Form des mit der Schlusssirene erzielten Ausgleich durch Dominik Oberle doch noch krönen konnte. TuS: Haag, Oßfeld; Oberle 11/2, Blancoy, Frenk 2/2, Häß 1, Schätzle 1, Ostermann, Dietsche 4, Stahl 1, Ziegler 7, Schaller 2/1, Hierlinger. SV Schutterzell – HTV Meißenheim II 29:32 (11:20). Das Nachbarschaftsduell wurde bereits in den ersten 30 Minuten entschieden. Schutterzell konnte gegen den motivierten Aufsteiger lediglich in der ersten Viertelstunde mithalten, dann nahm der HTV-Express Dampf auf. Über 6:7 (11.) wuchs der SV-Rückstand auf auf insgesamt neun Treffer zur Pause. Schutterzell fand in der Abwehr keinen Zugriff. Der Lauf, in den die Südbadenliga-Reserve sich spielte, war schlicht gar nicht aufzuhalten. Ein Dreierpack Nico Vollmers steigerte unmittelbar zu Beginn des zweiten Abschnitts den Gästevorsprung auf schwindelerregende 23:12 (35.), an dieser Überlegenheit änderte auch die blaue Karte gegen Maximilian Biegert (37./Unsportlichkeit) nichts. Die klaren Verhältnisse blieben bis zum 19:28 (47.) erhalten. Dann schalteten die Gäste ein wenig zurück, was die Gastgeber immerhin wieder ins Spiel zurückbrachte. Eine Serie führte zu neuem Mut bei Schutterzell, während der HTV das Spiel zwar unter Kontrolle behielt, jedoch ein Stück weit zu passiv agierte. Das reichte aber aus, weil Schutterzell auf der anderen Seite Chancen auf eine etwaige knappere Ergebnisgestaltung ausließ. Dazu zählte etwa der Siebenmeter Kai Schrempps beim 23:28, inmitten eines guten Laufs (51.). So sank der Abstand bis auf maximal drei Treffer, in der Addition beider Halbzeiten blieb noch immer ein völlig verdienter Gästeerfolg. SVS: Schneckenburger, Schäffer; Czauderna 8/1, Nuvolin 5, M. Heitzmann, S. Heitzmann 9, Schrempp 4, Kurz 1, Dieter, Wohlschlegel, Müller, Ruf 2/2. HTV: Wilhelm, D. Velz; Ostermann 2, Biegert 3, Labusch, Vollmer 12/3, Bertsch 7, Geppert 3, Kaderlin, S. Schröder 3, P. Velz 2, Zipf, J. Schröder, Lederle. (ps). TuS Schutterwald II - HGW Hofweier II 24:17 (12:9). Angefressen und enttäuscht zeigte sich HGW-Trainer Tobias Ruf in seinem Resumeé. Angefressen, weil den Jüngeren im Team offensichtlich der Fasentauftakt am Freitag wichtiger war, als das Handballspiel am Samstag. Die Akteure des HGW waren zu keinem Zeitpunkt in der Lage, das vorhandene Potenzial abzurufen. Ohne Roman Einloth, Manuel Cybulski und einem Sebastian Schulz mit Schulterproblemen fehlten Ideen und Durchschlagskraft. So verlief die Partie ähnlich wie vor wenigen Wochen in Alpirsbach. Wie erwartet verfügte der TuS mit David Bindner und Patrick Wegner über ein starkes Torhüterduo. Überhaupt ging der Sieg verdient an die Gastgeber. TuS Schuterwald: Bindner, Wegner, M. Schulz 4/1, D. Schulz, Junker 1, Zind, Spinner, Goss, Seigel, Behmann 2, Jochheim, Heppner 8, Schöttler 4, Strosack 5. HGW II: Hilger, Lir, Zimmermann 1, Remmel 2, Eichhorn, Isenmann 1, Schulz 1, Groh 2, Wildt, Ruf 4/3, Einloth 4, M. Isenmann 2. (seg). HSG Ortenau Süd II – TuS Altenheim II 27:30 (14:15). Die Zuschauer in der Rheintalhalle sahen eine ausgeglichene Partie, in der die Gäste immer wieder zwei bis drei Treffer enteilen konnten, zur Pause war beim Stand von 14:15 aber alles offen. Nun war richtig Spannung in der Partie. Nach 46 Minuten ging das Derby in die entscheidende Phase. Der TuS legte eine Drei-Tore-Führung vor (25:22), doch das Team von Ralf Volk mobilisierte nochmals alle Kräfte. Beim Stand von 27:28 drei Minuten vor dem Ende hatten die Hausherren die Chance, das Blatt nochmals zu wenden, Altenheim brachte die Führung aber über die Zeit. HSG Ortenau Süd: Kleinert, Götz – Walter, Kloos 2, Braun, Glatz 2, Kuhnigk 5/3, Wacker 5, Betzler, Eble 2, Singler 6, B. Ruf 4/1, Richini 1. TuS Altenheim: Bauer; Schneider 3, Heini 6, Leibiger 2, Maier 1, Sester 5, Kugler 2, Gottuck, Teufel 7, Lehmann 4/3, Rudolf, Schäfer.