Ortenau HTV fährt mit gutem Gefühl nach Helmlingen

Am Samstag kommt es in Helmlingen (Platz sechs/10:10) zum Aufsteigerduell. Dass sich die Hanauerländer personell verstärkt haben und Qualität an den Start bringen, ist dem Riedverein bekannt. "Sie haben schon sehr gute Gegner geschlagen, zum Beispiel in Altenheim erfolgreich bestanden. Das wird kein Spiel, wo einfach hingefahren wird und nebenbei Punkte mitgenommen werden", betont Ehrhardt, "aber wir fahren mit einem guten Gefühl nach Helmlingen."

Im Kader ändert sich nicht viel. Kevin Fortin wirkt wieder mit, auch Florian Engel ist ins Training eingestiegen. Sein Comeback wird er aber erst in der Rückrunde geben. Insgesamt hat der Aufsteiger den Ausfall Engels gut kompensiert. Dennoch sagt Ehrhardt: "Flo fehlt uns zweifellos, mit ihm hätten wir insgesamt schon drei Punkte mehr." (lb). TuS Ottenheim – SG Waldkirch/Denzlingen (Sonntag, 17 Uhr). Ottenheim kommt vor der Partie personell auf dem Zahnfleisch daher. Robin Ziegler und Marius Heitz sind verletzt, Bastian Thielecke voraussichtlich auch – zumindest hat er nicht trainiert. Manuel Ziegler weilt im lang geplanten Urlaub, dazu fehlten unter der Woche Mirco Jentsch und Lukas Bing. "Im Normalfall kann man so nicht spielen, aber wir müssen antreten", sagt TuS-Trainer Daniel Hasemann, der vor allem auch die Übungseinheiten und die Spielvorbereitungen, die schon lange nicht komplett abgehalten werden können, problematisch sieht. "Man hat gegen Meißenheim gemerkt, dass die Absprachen und das Timing überhaupt nicht stimmen", so Hasemann.

Dennoch will Ottenheim alles daran setzen, um das letzte Heimspiel der Hinrunde mit einem doppelten Punktgewinn abzuschließen. "Wir müssen die Situation annehmen und in eigener Halle dementsprechend Präsenz zeigen", fordert Hasemann, "wir können jetzt jammern oder alles geben, um die Punkte zu holen."