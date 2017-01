Ortenau HTV-Coach Ehrhardt: "Wir waren selbst schuld"

(tom). Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Altenheim hatte Probleme, die schnellen HTV-Anspiele zu unterbinden, kassierte immer wieder Gegentreffer. Über 5:5 (13.) und 8:8 (23.) war keiner der Kontrahenten in der Lage, sich abzusetzen. Zur Halbzeit war der ausgeglichene Zwischenstand somit keine Überraschung. "Wir haben eigentlich ganz gut angefangen, aber Meißenheim war griffig, hat uns mit seinem Tempospiel Probleme bereitet", sagte TuS-Trainer Timo Heuberger später. Sein Gegenüber Frank Ehrhardt stellte enttäuscht fest: "Ob wir von Beginn an richtig drin waren im Spiel, ist schwer zu sagen. Es war kein Derby, das hinterher als herausragend in Erinnerung bleiben wird."

Hälfte zwei begann mit einer überzeugenden Altenheimer Phase. "Wir haben die Abwehr besser gestellt, nicht mehr so viel zugelassen. Und auch im Angriff hat sich die Mannschaft mehr zugetraut als in den ersten 30 Minuten", fand Heuberger. Über 15:15 (41.) kamen die Hausherren zum 18:15 (44.). Das war der Zeitpunkt, als den Gästen die Kontrolle allmählich, aber folgenschwer entglitt. Ehrhardt machte dafür drei wesentliche Gründe aus: "Es waren einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen im Spiel, dazu haben wir zu viele 100-prozentige Möglichkeiten ausgelassen. Und die Abwehrarbeit war in der Schlussphase unterirdisch, wir waren selbst schuld." Für Heuberger war die Steigerung nach dem Seitenwechsel maßgeblich für den Sieg. Beim 24:20 (56.) war die Begegnung entschieden. Auf Altenheim warten jetzt fünf Auswärtsspiele in Serie, denen Heuberger aber positiv entgegensieht: "Wir haben noch Luft nach oben, können aber optimistisch sein." Die Meißenheimer Anforderung heißt dagegen nach wie vor Abstiegskampf. TuS Altenheim: Grangé 2, Schäfer; Reuter 1, Sutter 6/2, Biegert, Strosack 5, Fels 2, Meinlschmidt 5, Höfer 1, Denz, Lefevre 2, Kugler 3/3, Gieringer, Weidtmann. HTV Meißenheim: Krajnc, D. Velz; Engel 2/1, Funke, Obergfell 2, Spinner 3, Schröder, A. Velz 2/1, Baumann 5, Geppert 6/1, Schäfer 1, Ammel, Hügli 1. (tom/lb). TB Kenzingen – TuS Ottenheim 25:24 (16:7). Im Gegensatz zum Hinspiel haben die Gäste aus Schwanau am Samstagabend nicht gegen Kenzingen gepunktet.

Körperlich waren beide Kontrahenten von Beginn an in der Partie (insgesamt 36 Strafminuten), wenngleich die personell einmal mehr limitierten Breisgauer treffsicherer auftraten. Über 7:2 (15.) und 9:5 (20.) fand der TBK immer wieder Lücken in der Ottenheimer Defensive. Beim 13:5 (24.) nahm der Rückstand deutliche Formen an. Kenzingen war überraschend klar überlegen, für die zweiten 30 Minuten musste sich der Riedverein angesichts von satten neun Treffern Rückstand dringend etwas einfallen lassen. "Wir haben es in der ersten Halbzeit vermasselt", musste TuS-Coach Daniel Hasemann nach der Niederlage eingestehen. "Neun Tore Rückstand waren zu viel." Dennoch: In der ersten Halbzeit hatte Ottenheim eigentlich vieles richtig gespielt, beim Torabschluss fehlte jedoch die letzte Konsequenz. In der Defensive ließ die Ried-Sieben im Spiel eins gegen eins zu viel zu.