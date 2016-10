Ortenau HTV: 25 Minuten "Katastrophen-Handball"

Gegner Sinzheim war um einige Prozentpunkte besser, das Fehlen mehrerer Kräfte kam hinzu. So musste Nico Vollmer im Rückraum 60 Minuten durchspielen. Gestern war der HTV dann im SHV-Pokal mit 33:31 (15:13) bei der HSG Konstanz III erfolgreich. Man reiste nur mit kleinem Kader an. Ehrhardt, der selbst das Trikot überstreifte: "Ich bin vor allem froh, dass sich kein weiterer Spieler verletzt hat." HTV Meißenheim: Velz, Irslinger; Schaller, Bauch 3, Funke 4, Fortin 1, Vollmer 4, Obergfell, Lederle 2, Schröder 1, Baumann 8/4, Link, Hügli 4. BSV Sinzheim: Meßmer, Fodor; Meny 2, Winogrodzki, Hribar 9/3, Pfliehinger 5, Möllering, Kugele, Reiß, Kirschner 5, Rumpf 1, Weis 3, Lauffenburger 6/5, St. Pierre. (lb). TuS Ottenheim – TuS Schutterwald 26:25 (15:14). "Das war eine Willensleistung, unterm Strich haben wir uns den Sieg verdient", sagte Ottenheims Trainer Daniel Hasemann zur starken kämpferischen Einstellung seines Teams. Zum doppelten Punktgewinn gehörten viele Faktoren. Einer war Torhüter Sascha Rauer, der viele entscheidende Bälle für seine Mannschaft herausholte – wie beim 25:24, als er einen ganz wichtigen Strafwurf vereitelte. In der ersten Halbzeit sah es lange so aus, als könnten die Gäste ihren individuell besseren Kader nutzen. Die Gastgeber, die neben Maximilian Betzler auch kurzfristig auf Linkshänder Manuel Ziegler verzichten mussten, ließen sich nicht abschütteln. Schutterwald versäumte es durch eigene Unzulänglichkeiten, sich weiter abzusetzen. "Das waren zu viele Fehler, mit so einer Quote kann man in der Südbadenliga nicht gewinnen", ärgerte sich Gästetrainer Simon Herrmann, der sein Team in Halbzeit eins eigentlich überlegen sah. "Stattdessen gehen wir mit einem Tor Rückstand in die Kabine." Den Treffer zum Pausenstand hatte sich Schutterwald in Überzahl durch einen Schlagwurf von Lukas Bing in letzter Sekunde eingefangen.

Nach dem Wechsel drehten die Gäste kurzfristig den Spieß (15:17), beim 20:20 egalisierte Bing per Siebenmeter. Herrmann versuchte Ottenheim durch eine Manndeckung zu verunsichern, den freien Raum nutzte Mirco Jentsch, um mit cleveren Kreisanspielen Robin Ziegler in Szene zu setzen. Drei Treffer in Folge von ihm brachten das 24:21 der Hausherren, kurz darauf musste Ziegler jedoch verletzt vom Platz. Die Gäste glichen noch einmal zum 24:24 aus, aber die Mannschaft von Daniel Hasemann legte mehr Herzblut ins Spiel. Beim 26:25 hatte Schutterwald noch mehr als eine halbe Minute Zeit, doch die Gäste brauchten zu lange. Am Ende blieben drei Sekunden für einen letzten Freiwurf, doch dieser war eine Beute von Sascha Rauer. "Wir wollten in der zweiten Halbzeit besser in der Abwehr stehen und den Schutterwälder Mittelblock in den Griff kriegen. Das haben wir gut gemacht, so muss man in einem Heimspiel kämpfen", freute sich Hasemann. TuS Ottenheim: Rauer, Plschek; Bing 8/4, Jentsch 2, Métier 1, M. Ziegler, Weide 1, Thielecke, Heimburger 1, R. Ziegler 9, Heitz, Schneckenburger 4. TuS Schutterwald: Wegner, R. Herrmann; Wöhrle, Schindler, Bachmann, F. Herzog 2, Cesar 5, Decker 3, Huck 2, M. Herzog 5/3, Erlenwein 1, Gieringer 3/1, Pilsitz 3, Seigel 1.

(tom). TuS Altenheim – SG Köndringen/Teningen II 39:28 (22:14). Lediglich die Anfangsphase war ausgeglichen, dann löste sich der Ried-Verein beim 9:6 (11.) erstmals klarer. Gegen die zögerliche SG-Abwehr fand der Altenheimer Offensivblock immer wieder Wege und Mittel, um sich gewinnbringend durchzusetzen. Das Ergebnis nahm bald eindeutige Formen an, über 15:9 (20.) enteilte der TuS weiter und führte bereits zur Pause sicher mit acht Treffern. Wo sich die Mannschaft von Timo Heuberger in der Vergangenheit durchaus Schwächen zu Beginn einer Halbzeit geleistet hatte, war das am Samstag nicht der Fall. Zwischenzeitlich gönnte sich der TuS kleine kreative Verschnaufpausen, um dann aber wieder schnell und effizient seine Angriffe zu fahren.

Beim 32:23 (50.) war die Begegnung längst entschieden, beim 35:25 (56.) verkam der Vergleich zur Ohrfeige für die Gäste. 39:28 lautete der Endstand, gleichbedeutend mit dem zweiten Heimsieg der Heuberger-Truppe in der laufenden Saison. Die Mannschaft feierte begeistert, konnte den Moment nach einer ihrer stärksten Saisondarbietungen in Ruhe genießen. TuS Altenheim: Grangé, Schäfer; Reuter, Sutter 10/1, Strosack, Fels 3, L. Kugler 2, Meinlschmidt 5, Höfer 1, Bachmann 2, Valha 9/5, Lefevre 4, P. Kugler 2, Weidtmann 1. SG Köndringen/Teningen II: Hörsch, Florian; Ehrler 2, Endres 2, Blank 2, Moldovan 12, Bühler 2, Reif 1, Schumacher 3, W. Kiefer 4/1, U. Kiefer.