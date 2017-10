Ortenau HSG verspielt deutlichen Vorsprung

Am Dienstag geht es bereits weiter – hier empfängt die Reith-Sieben um 17 Uhr den ASV Ottenhöfen in der Sulzberghalle. Ottenhöfen, mit einer Niederlage in die Saison gestartet, gehört zu den Titelfavoriten. Wie die HSG mit der kurzen Pause umgeht und dem ASV gegenüber tritt, bleibt abzuwarten. Abwarten muss auch Trainer Mirko Reith, ob Stephan Richini und Oliver Fimm wieder zur Verfügung stehen. TVS Baden-Baden: Bissinger, Maug 1, Walter 2, Frietsch 1, Seiler 2, Maier, Stall, Hini 1, Kinz 9/3, Bornhäußer 4, Ehret, Fritz 8 HSG Ortenau Süd: Elender, Betzler 8/3, Oschwald 2, Leufke, Göpper 6, S. Ruf, Peter 3, Wacker, Meister, B. Ruf 5/1, Bolz 3, Herzog 1, Glatz.

(tom). Landesliga Süd: HSG Freiburg – TuS Ringsheim 24:21 (13:9). Einmal mehr konnte Ringsheim nichts Zählbares aus dem Breisgau mitbringen. Lediglich in der ersten Viertelstunde bis zum 6:6 (13.) hielten die Gäste mit, danach setzte die HSG eine erste Serie zum 11:6 (27.). Bis zur Pause war Ringsheim nur noch darum bemüht, den Rückstand in überschaubaren Grenzen zu halten. Daran sollte sich auch im zweiten Abschnitt nicht mehr viel ändern. Über 19:14 (43.) und 21:18 blieben die Freiburger stets im Vorteil, während der TuS keine ausreichenden Mittel fand, um hinter die dichten HSG-Abwehrreihen zu finden. Auch freie Bälle – beispielsweise drei Siebenmeter – vergaben die Gäste, sodass Freiburg am Ende recht ungefährdet seine zwei Heimpunkte mit dem 24:21 einzufahren verstand. Tore für Ringsheim: G. Kaufmann 6/3, God 4, Hildebrand 2, Stocker 2, Schlötzer 2, S. Kaufmann 2, Motz 1, Kölblin 1, Jägle 1. (tom). Landesliga Süd: TV Herbolzheim – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen 28:31 (12:16). Auch beim Heimauftakt enttäuschten die Herbolzheimer. Frühzeitig in Halbzeit eins gerieten die Breisgauer in hohen Rückstand, über 5:10 (16.) bauten die erstaunlich mutigen wie kompromisslosen Gäste vom Bodensee die Führung konsequent weiter aus. Es war nicht so, dass dem TVH aller Wille abzusprechen war, doch der letzte Biss gegen einen an sich als schlagbar eingestuften Kontrahenten schien nicht vorhanden.

Vier Treffer Rückstand schienen zur Pause nicht uneinholbar zu sein. Kurzzeitig war Herbolzheim beim 16:18 (38.) auch wieder heran, geriet aber t durch neue Fehler gegen einen deutlich besseren Kontrahenten wieder ins Hintertreffen. Es stand 20:24 (48.), als Dominik Klausmann infolge der dritten Zeitstrafe vom Feld flog. Ein weiteres Minus beim TVH, der in der Schlussphase lediglich noch vermied, zu oft ausgekontert zu werden. Tore für Herbolzheim: Troxler 9/4, Guth 7, Klausmann 6, Gremmelspacher 3, Ziehler 2, Pommeranz 1.