Ortenau HSG überzeugt beim Dritten

(tom). Die Gäste verließen die Riedhalle mit beiden Punkten, da sie in den 60 Spielminuten in allen Belangen wacher und besser waren.

Schnell legte die HSG zum 8:3 (11.) vor. Schutterzell stand zu diesem Zeitpunkt bereits vor einer Blamage. Allmählich kam der Gastgeber zwar ins Spiel, doch der HSG-Vorsprung hatte sich bereits bei fünf bis sechs Treffern manifestiert. Eigentlich schon zu viel, um noch die Wende zu schaffen, zumal die Abwehrleistung ebenfalls zu wünschen übrig ließ. So nahmen die Gäste beim Seitenwechsel einen beruhigenden Vorsprung mit in die Kabine.

Schutterzell kam nach dem Wiederanpfiff etwas besser auf, verkürzte zwischenzeitlich gar bis auf vier Treffer (19:23/39.). Am Ende schwanden Kraft und Konzentration, die Gäste konterten in den Schussminuten noch einige Mal und schraubten das Ergebnis noch in die Höhe. SV Schutterzell: Walter, Schäffer; Eichner, M. Heitzmann 1, S. Heitzmann 9, Ruf 1, S. Hügli, A. Hügli 4, Bläsi, Kurz 4, Schrempp 5/2, Dieter 2, M. Wohlschlegel, Müller 4. HSG Ortenau Süd II: Kleinert, Götz; Kloos, Nuvolin, D. Wohlschlegel 9/4, Herzog 1, Kuhnigk 7/1, Wacker 8, Wilhelm 7, Betzler, Ruf 2, Krieg 2, Köbele, Richini 1.