Ortenau HSG Ortenau Süd zu ideenlos

In der 51. Spielminute war es dann die Reserve aus Hofweier, die mit zwei Treffern vorlegte (22:20). Die Schlussphase wurde hektisch, die Mannschaft von Damir Hasanovic wollte wenigstens einen Punkt. Beim Stand von 24:24 bekam die Oberligareserve einen Siebenmeter zugesprochen, den Czauderna verwandelte. In den letzten 40 Sekunden gelang es der HSG Ortenau Süd nicht mehr, den Ausgleich zu markieren. Hasanovic war nicht zufrieden, zumal sich die Hausherren zu oft in Einzelduellen aufrieben und defensiv zu große Lücken offenbarten.

Bei den Gästen, die wieder in Richtung Nichtabstiegsplätze schielen, herrschte Erleichterung. Keeper Marcel Hilger schien kaum überwindbar, die fünf A-Jugendlichen, besonders Jonas Eichhorn, überzeugten, sodass Interimscoach Tobias Buchholz ins Schwärmen geriet. HSG Ortenau Süd: Betzler 1, Fimm 11/4, Göpper 3, Richini, Regenberg 7, Mirau, Peter 2, Wilhelm, Eble, Panther, Ruf, Herzog, Roll. HGW Hofweier II: Lefevre, Zimmermann 1, Remmel 1, Deger 2, Czauderna 10/6, Wolber, Eichhorn 5, Mattes, Hackhofer, Gambert 4, P. Isenmann 1, M. Isenmann 1, Hilger.