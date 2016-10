Ortenau HSG Ortenau Süd steckt Pokal-Aus gut weg

Viermal scheitert die HSG vom Strich

Im Ligaspiel gegen Oppenau war der Erfolg ein hartes Stück Arbeit. Vor allem in der ersten Spielhälfte konnte der stark aufspielende Gast die Begegnung ausgeglichen gestalten. Aufseiten der HSG Ortenau Süd war es hauptsächlich die Wurfausbeute vom Siebenmeterpunkt, die es verhinderte, eine größere Führung herauszuwerfen. Viermal scheiterte die HSG vom Strich. Kurz vor dem Seitenwechsel knickte Ralf Regenberg um, doch er gab später grünes Licht und konnte weitermachen.

Zu Beginn der zweiten 30 Minuten kam die HSG Ortenau Süd immer besser in Tritt und baute über 13:10 und 14:11 zum 17:11 den Vorsprung aus. Diese ersten sieben Minuten der zweiten Spielhälfte waren letztendlich auch der Knackpunkt für den späteren Erfolg. Die Gäste aus Oppenau haderten zunehmend mit sich selbst und ließen einige Torchancen liegen oder scheiterten an dem gut aufgelegten Stephan Richini. Den Spielern der HSG merkte man jedoch die Doppelbelastung durch das Pokalspiel unter der Woche an. Am Ende nahm die Partie für die Handball-Spielgemeinschaft ein positives Ende.