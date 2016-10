Ortenau HSG Ortenau Süd kassiert erste Pleite

(smü). HSG Ortenau Süd – SG Schenkenzell/Schiltach 18:26 (9:12). Nach bis dato drei Siegen in Folge, musste sich die HSG Ortenau Süd erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Die Hausherren mussten auf Rückraumspieler Ralf Regenberg (beruflich bedingt) und Timo Oschwald (krank) verzichten. Hinzu kam, dass sich Nachwuchsspieler Moritz Wilhelm bereits zu Beginn der Partie so schwer verletzte, dass er mit einem Mittelhandbruch die nächsten Wochen ebenfalls nicht zur Verfügung stehen wird.