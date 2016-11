Ortenau HSG Ortenau Süd feiert gegen Schopfheim den ersten Saisonsieg

Von Beginn an fiel auf, dass der erstmals vollständige Kader der Riedgemeinschaft giftig in der Abwehrarbeit und präzise im Umschaltspiel agierte. Aus dem Rückraum feuerte Kerstin Erb erfolgreich, Mittelfrau Julia Frenk riss zentral immer wieder Lücken für Siebenmeter oder eigene Abschlüsse. Und über die Außen schlugen Sarah Leppert und Dana Wilhelmi zu. Die Folge: Meißenheim/Nonnenweier führte schnell 12:6 (15.), wackelte allerdings kurzzeitig, als bei den Gästen Antje Blömeke im Tor eingewechselt wurde. Die groß gewachsene Torfrau nahm einige Bälle weg, plötzlich kam Müllheim bis auf 14:11 heran. Nach dem Seitenwechsel starteten die Gastgeberinnen erneut konzen­triert durch, der HSG-Sieg geriet bis zum Schluss nicht mehr in Gefahr, Trainer Thomas Bauert nahm es zufrieden zur Kenntnis. "Viel zu bemängeln gibt es bei solch einem Resultat nicht. Gerade die Abwehrleistung war bockstark", so Bauert. HSG Meißenheim/Nonnenweier: Brunner 1, Maurer; Rauer, M. Markstahler 4/4, Frenk 6, Erb 6, Häß 1, Fortin, Bensch 2, Leppert 4, V. Markstahler 4/2, Herter 1, Wilhelmi 4.