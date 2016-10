Ortenau HSG Ortenau Süd bleibt Spitze

Bei den Gästen waren Johannes Betzler und Oliver Fimm die bestimmenden Akteure und so war die 9:5-Führung der HSG in der 17. Minute nur folgerichtig. Aber: Durch Treffer von David Ürek, Daniel Ruf und Pascal Czauderna lag die Hofweierer "Zweite" in der 27. Minute plötzlich mit 14:12 in Front. Zuvor hatte Ralf Regenberg beim Stand von 11:11 eine Rote Karte gesehen. Er kam beim Rückwärtslaufen ins Fallen und flog auf einen Hofweierer Gegenspieler; Regenberg wurde auf die Tribüne verbannt. Die HSG schien kurzzeitig geschockt, fing sich bis zur Pause aber wieder.

Der zweite Spielabschnitt ging dann allerdings eindeutig an die Gäste. Zumal Hofweiers Daniel Ruf schon früh mit einer Verletzung am Knie passen musste. Die HGW-Reserve hielt zwar den Rückstand in Grenzen, der Tabellenführer wusste aber immer wieder eine Antwort und verhinderte, dass Hofweier näherkommen konnte. Für das Team von Trainer Damir Hasanovic war es der dritte Sieg im dritten Spiel. Der HSG-­ Coach lobte hernach die mannschaftliche Geschlossenheit und vor allem den Kampfgeist seiner Truppe. HGW Hofweier II: Hilger, Zimmermann 1, Isenmann 2, Czauderna 5/2, Wolber 2, L. Eichhorn 1, Rudolf 4, D. Ruf 4, Neff 3, Deger 1, Ürek 5, Aschenbrenner 1, Zureich. HSG Ortenau Süd: Richini, Panther, Wilhelm 3, Betzler 8/4, Fimm 6/1, Oschwald 4, Regenberg 1, Leufke 2, Göpper 2, Eble 4, Herzog 3, B. Ruf.