Ortenau HSG in Torlaune

Kehl fehlten jegliche Mittel, um gegen die in der zweiten Spielhälfte immer stärker werdende HSG zu bestehen. Über 26:19 zogen die Hausherren auf zehn Tore zum 31:21 davon und ebneten somit den Wen zum nächsten Sieg. Am Ende durfte die Mannschaft von Mirko Reith nach einer starken Leistung in der zweiten Hälfte einen 37:28-Sieg bejubeln. Reith war nach den 60 Minuten sehr erleichtert und zufrieden. In der ersten Halbzeit hatte es noch nach einem harten Stück Arbeit für sein Team ausgesehen, doch dank einer Leistungssteigerung nach der Pause wurde es ein letztlich ungefährdeter Sieg. HSG: Richini, Betzler 6/2, Leufke 3, Göpper 3, S. Ruf 1, Peter 6, Wilhelm 5, Elender, Ruf 5/2, Bolz 5, Herzog 1, Glatz 2 . TS Kehl: Vahlenkampf, Oertel, Bringout 1, Hartung, Schmitt 6, Ferber 9/1, Kruß 4, Udri 2, Joner 1, Urlu, Bechthold 5, Felten.