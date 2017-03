Ortenau HSG in Angriff und Abwehr stark

(smü). Bis zur siebten Minute war die Partie sehr ausgeglichen. Bis zum 3:3 konnte sich kein Team absetzen, ehe sich die Gastgeber in der Defensive besser formierten und im Angriff ihre Chancen konsequent nutzten. Beim 7:3 hatte sich die HSG mit vier Toren in Führung gebracht. Im Angriff zeigte die Mannschaft um Damir Hasanovic eine überragende Leistung, aber auch in der Defensive stand man stabil. Die Gäste hatten dem kaum etwas entgegenzusetzen und mussten mit ansehen, wie die Hausherren eine 17:12-Führung herauswarfen.

Nach dem Wechsel erwischte Hardt den besseren Start und konnte beim 18:16 auf zwei Tore Abstand verkürzen. Bis zum 20:18 musste sich der Gastgeber erstmal wieder besinnen, ehe er wieder in Fahrt kam. Über 22:18 und 27:21 konnte die Mannschaft von Damir Hasanovic ihre Führung auf 31:22 ausbauen. Die Abwehr stand in dieser Phase sehr gut und hatte mit Stephan Richini den notwendigen Rückhalt im Gehäuse –­ und auch im Angriff konnte die HSG überzeugen. Jeder Spieler ging an sein Limit. Die Gäste aus dem Rastatter Bezirk fanden keine Mittel, um die dominierende HSG zu stoppen. Am Ende gewann diese deutlich und konnte sich somit im letzten Saisonheimspiel in Seelbach mit einem Sieg verabschieden.

Auch Hasanovic sah eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den beiden vergangenen Begegnungen ­und somit einen wichtigen Heimerfolg. HSG Ortenau Süd: Richini, Betzler 7, Fimm 3/1, Oschwald 7/1, Leufke 4, Göpper 1, Mirau, Peter 3, Wilhelm 3, Eble 3/1, Panther, Ruf 2/2, Herzog 1, Roll 1. (tom). Landesliga Süd, Männer: DJK Singen – TuS Ringsheim 26:25 (12:11). Enttäuschend war einmal mehr die Ringsheimer Auswärtsleistung. Am Samstag kehrten die Ortenauer mit viel Frust vom Bodensee zurück. Dabei begann der TuS beim direkten Nachbarn im Tabellenkeller stark, ehe die DJK beim 8:8 (26.) den Ausgleich schaffte. Bis zur Pause war die Begegnung dann sogar gedreht. In der Abwehr agierte Ringsheim zu unbeweglich, offensiv waren die Aktionen zu wenig durchdacht. Auch ein Platzverweis gegen die Hausherren nach einem Foul an Gabriel Kaufmann beim Stand von 14:14 (38.) brachte den Gästen keine zusätzliche Sicherheit. In Überzahl gelang nochmals die Führung beim 19:21 (49.), doch beim 23:23 (55.) befanden sich die Zahlen wieder in der Reihe.