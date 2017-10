(tom). Landesliga Nord, Frauen: HSG Meißenheim/Nonnenweier – TuS Altenheim 30:20 (13:10). Souverän hat die HSG am Samstag das Lokalderby gewonnen. Trainer Thomas Bauert standen mit Jessica Bühler und Kerstin Erb wichtige Alternativen wieder zur Verfügung. Die Gastgeberinnen erwischen einen optimalen Start, ließen den Ball laufen und schlossen konsequent ab. Über 7:3 (13.) wuchs die Führung schnell bis auf 11:4 (22.). Dann wurde die Bauert-Truppe zu lässig, erlaubte sich leichte Ballverluste und Fehlwürfe. Altenheim fand, so eingeladen, fast unfreiwillig zurück in die Begegnung. Mit einer Serie von fünf Treffern rückte man zum 11:9 (29.) heran. "Das hat mir nicht gefallen, es war unsere schwächste Phase im Spiel", räumte Bauert später offen ein. Eine Führung von drei Treffern bedeutete unter dem Strich noch einen soliden Vorsprung zum Seitenwechsel. Die zweiten 30 Minuten begann die HSG souveräner, bekam in der Abwehr wieder gewohnten Zugriff. Altenheim versuchte diverse Varianten, was aber nicht helfen sollte. Sobald die HSG den Ball eroberte, ging es schnell über Außen oder den Rückraum, aus dem Erb bei ihrem Comeback einige Male ihre Wurfkraft bewies. Über 16:11 (35.) baute die Mannschaft von Thomas Bauert die Führung zum 22:13 (44.) aus. Der TuS spürte nun allmählich schwere Beine. Während sich HSG-Torfrau Patricia Morandell noch einige Male auszeichnen konnte, stellte ihre Mannschaft die Bemühungen nicht ein. Über 26:16 (53.) nahm der klare Heimsieg eindeutige Form an. Nach dem souveränen 30:20 konnte der HSG-Coach die Tabellenführung freudig einstufen. "Dass wir von der Spitze grüßen, ist für den Moment ein gutes Gefühl. Bis auf die Phase vor der Pause, als wir schlecht abgeschlossen haben, war das eine souveräne Vorstellung, eine gute Mannschaftsleistung. Man hat gesehen, welchen Unterschied Kerstin Erb machen kann und wie wichtig auch Jessica Bühlers Comeback war", so Bauert. HSG: Morandell; Kern 1, Markstahler 2, Bühler 6/2, Brunner 3/1, Erb 6, Häß 2, Bensch 1, Schiff, Herter 3, Wilhelmi 6. TuS Altenheim: Wurth, Teufel; Nautascher 4, Hörnig 7/3, Heini 2, Boos 4, Valha 2, K. Mannßhardt, Förster, A. Mannßhardt, Kugler, Szill, Biegert 1.