Ortenau HSG Freiburg dominiert in Altenheim

Bei der weiblichen Jugend setzte sich am Ende die B-Jugend der HSG Freiburg, unter dem Namen "Sandhühner Freiburg" angetreten, gegen die eigene C-Jugend durch und holte sich den ersten südbadischen Meistertitel. Bei der männlichen Jugend standen sich nach einem spannenden Turnier am Ende die Mannschaften der HSG Freiburg (B-Jugend) und der "Los Amigos" (SG Ottenheim/Altenheim B-Jugend) gegenüber. Freiburg holte den Titel. Beim Minispielfest zeigten die Teilnehmer auf Sand und auf Rasen ihr Können. Bei 18 Mannschaften in drei Gruppen wurden mehr als 40 Spiele ausgetragen. Neben vier Teams des Gastgebers nahmen auch Mannschaften aus Frisenheim, Offenburg und Dornstetten teil. Parallel fand die Jugend-Beach-Meisterschaft statt. Gespielt wurden zwei Turniere (E- und D-Jugend). Beim Turnier der jüngeren Jahrgänge traten 14 Teams gegeneinander an. Einige Teams schickten gemischte Mannschaften an den Start, was mit einem 3:0-Vorsprung gegenüber Jungenteams "belohnt" wurde. Mädchenteams gingen sogar mit einem 6:0-Vorsprung gegen Jungs ins Spiel.

Nächstes Highlight: die "Aldner Beach-Days"

Am Ende eines langen Turniertags setzte sich die Mannschaft des TuS Altenheim I souverän durch und holte den Turniersieg.

Beim Turnier der D-Jugend (Jahrgänge 2004 und 2005) gingen sieben Teams an den Start. In den Halbfinals setzten sich jeweils die ersten und zweiten Mannschaften der Altenheimer gegen die Nachwuchsteams aus Elgersweier durch. Im Endspiel lieferten sich der TuS Altenheim I und Altenheim II einen packenden Schlagabtausch, den die erste Mannschaft am Ende knapp mit 19:17 gewann.

Das nächste Highlight beim TuS Altenheim steht in wenigen Tagen an: Vom 14. bis zum 18. Juni gehen dann die "Aldner Beach-Days" über die Bühne.