(tom). Landesliga Nord, Frauen: SG Muggensturm/Kuppenheim II – HSG Meißenheim/Nonnenweier 20:37 (10:19). Den Mittelteil der englischen Woche gestalteten die Gäste gestern erfolgreich. Unter anderem trugen auch die Rückkehrerinnen Katrin Brunner und Jessica Bühler zum Gelingen bei. Bereits nach einer Viertelstunde und einem Zwischenstand von 10:3 war klar, wie der Hase lief. Die HSG eroberte dank konzentrierter Defensivarbeit viele Bälle, präsentierte sich auch bei der Verwertung ihrer Chancen effizient. Nach neun Treffern Vorsprung zur Pause knüpfte die Mannschaft von Trainer Thomas Bauert in den zweiten 30 Minuten nahtlos an. Über 30:16 (50.) wurde am Ende ein 37:20 eingefahren. "Es war die richtige Reaktion auf die Rastatt-Partie, die Mannschaft hat eine von allen Spielerinnen gleichermaßen konzentrierte Leistung abgerufen", urteilte Bauert zufrieden. Er setzte Jessica Bühler, die nach auskurierter Bronchitis wieder in den Kader gerückt war, anfänglich bevorzugt in der Defensive ein, wo sie wichtige Impulse setzte. "Wir hatten im Rückraum mehr Alternativen, in der Abwehr herrschte ein guter Zug. Das war eine super Leistung." HSG: Thiepold, Morandell; Markstahler 5/3, Bühler 8/1, Brunner 3, Häß 3, Fortin, Bensch 6, Schiff, Jäger 3, Wilhelmi 9.