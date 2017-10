Ortenau HSG bleibt in der Erfolgsspur

(tom). Dabei stellte Aufsteiger Hardt trotz einer nicht durchgängig überzeugenden Vorstellung der Ried-HSG keine ernsthaftere Bedrohung dar. Es dauerte ungefähr eine Viertelstunde, bis die Gastgeberinnen ab dem 9:9 (12.) in Schwung kamen. In der Abwehr wurde zu langsam verschoben, was Hardt immer wieder die Chance bot, mit ihrem einzig gefährlichen Schema über Rechtsaußen zum Erfolg zu kommen. "Es kann schon sein, dass wir nach zwei harten Spielen, in denen wir jeweils ans Limit gehen mussten, diesmal etwas lockerer zu Werke gegangen sind. Aber das hat immer noch deutlich gereicht", hielt Gastgeber-Trainer Thomas Bauert fest. Doch auch Meißenheim/Nonnenweier fand seine Lücken, vor allem Mirjam Markstahler und Joelina Herter waren in der Phase zum 17:13 (26.) und zum Pausenstand Spielerinnen, die konstant trafen.

Nach dem Wechsel setzten sich die Gastgeberinnen zielgerichtet zum 25:20 (38.), erzielt von Katrin Brunner, ab. Die Defensive stand nun ein wenig besser, während die Chancenverwertung gegenüber den Partien der Woche zwar nicht optimal, aber klarer ausfiel.

Der Aufsteiger war bemüht, im Rahmen seiner Möglichkeiten dranzubleiben. Laura Krezo kam aus dem Rückraum zu vereinzelten Treffern, auch Celine Meier mit einigen Siebenmetern. Doch Patricia Morandell im Tor der Ried-HSG wusste sich gegenüber der ersten Hälfte ebenfalls deutlich zu steigern. 30:23 (49.) und ein am Ende überdeutlicher 35:26-Erfolg markierten den Schlusspunkt einer erfolgreichen Woche der HSG Meißenheim/Nonnenweier. Bauert war erleichtert: "Ich hätte sofort unterschrieben, wenn mir vor der Runde und angesichts des Verletzungspechs angeboten hätte, nach vier Spielen eine Bilanz von 7:1 Punkten aufzuweisen." HSG Meißenheim/Nonnenweier: Morandell; Markstahler 11/7, Brunner 3, Häß 3, Fortin 1, Bensch 4, Schiff, Jäger 1, Herter 4, Wilhelmi 8. HSG Hardt: Ströbel, Eisen; Meier 3/3, Jung 3, Klein 4, Klein 5/1, Weisenburger, Rastatter 1, Krezo 6, Huditz 4.