Ortenau HSG baut ihre Erfolgsserie aus

Beim 18:16 für die HSG schwächte Gästetrainer Sigurjon Sigurösson sein Team: Nach einer Verwarnung durch die Schiedsrichter reklamierte der ASV-Trainer weiter, bis er disqualifiziert wurde. Dadurch musste sein Team vier Minuten in Unterzahl spielenb, was die HSG nutzte, um ihren Vorsprung auf 21:16 auszubauen. Die Reith-Sieben sah sich schon auf der sicheren Seite, bekam dann aber erneut den Druck der Gäste zu spüren. Doch Ottenhöven konnte auf Distanz gehalten werden, da die Gästespieler auch nicht alle herausgespielten Chancen unterbrachten.

Am Ende gewann die Mannschaft um Mirko Reith mit 25:20, was unter der Rubrik "Arbeitssieg" einzuordnen ist. Mit der Chancenauswertung war der HSG-Coach dabei aber nicht zufrieden. In den kommenden Begegnungen muss die Angriffsleistung wieder gesteigert werden. HSG: Richini, Betzler 3/2, Fimm 1, Leufke 1, Göpper 5, Peter 1, Wilhelm 1, Elender, Ruf 8/2, Bolz 1, Oschwald 1, Herzog 2, Glatz 1.