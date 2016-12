FC Fischerbach – SV Dörlinbach 2:0 (1:0). Der Aufwärtstrend des FC Fischerbach setzte sich am späten Samstagnachmittag beim Heimspiel gegen Dörlinbach fort. Doch vor der Führung durch Rewak zwei dicke Gästemöglichkeiten, die nicht genutzt wurden. Zudem das 0:1 seitens der Gäste, welches durchaus vermeidbar gewesen wäre. Mit dem ersten Treffer kippte dann auch das Spiel. Fischerbach jetzt mit Vorteilen und Mosers 2:0 in der Schlussphase die logische Folge. Tore: 1:0 Rewak (34.), Moser (88.). SV Gengenbach – FC Ohlsbach 2:0 (1:0). Trotz des 2:0-Heimerfolgs des SV Gengenbach, sahen die Zuschauer in Gengenbach zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Sowohl die gastgebende Schindler-Truppe, wie auch der FC aus Ohlsbach waren stets bemüht, über eine offensive Spielweise die Begegnung für sich zu entscheiden. Das gelang der Heimmannschaft einen Tick besser, deshalb geht der 2:0 Endstand in Ordnung. Tore: 1:0 Späth (13.), 2:0 Schilli (65./(FE). SV Reichenbach/G – SV Hausach II 4:0 (2:0). Einen auch in dieser Klarheit verdienten Sieg, durfte der SV Reichenbach feiern. Der Tabellendritte spulte dabei das gewohnte Pensum ab, wurde vom Gegner dabei aber auch nicht allzusehr behindert. Hausachs Reserve hatte nicht eine zwingende Tormöglichkeit. Die Hausherren mit zwei Treffern vor und zwei nach der Pause waren jederzeit ganz klar Herr im Hause. Tore: 1:0 D. Wussler (23.), 2:0 J. Braun (30.), 3:0 D. Wussler (73.), 4:0 J. Braun (83.). SV Schapbach – DJK Welschensteinach 3:4 (3:2). Gestern war nicht unbedingt der Tag des SV Schapbach. Denn vor eigenem Anhang vergeigte man erneut die 3:4 Pausenführung, unterlag der DJK aus Welschensteinach. Diese konnten ihren Lauf, durch den vorherigen Sieg am Dienstag gegen Ankara, fortsetzen. Die Wolftäler wollten dabei einen weiteren Sieg sichtlich erzwingen. Doch dieser Schuss ging im letzten Spieltag nach hinten los. Tore: 1:0 Armbruster (14.), 1:1 A. Steiner (20.), 2:1 Armbruster (23.), 3:1 Müller (33.), 3:2 A. Steiner (45.), 3:3 Allgaier (64.), 3:4 Allgaier (90.+3). Gelb-rot für Müller (83.) Schapbach. VfR Hornberg – SG Schweighausen 2:0 (2:0). Hornberg nutzte die Gunst der Stunde, die Heimniederlage des SV Schapbach, um sich mit einem – allerdings glanzlosen – 2:0-Erfolg wieder an die Spitze zu spielen. Bereits nach weniger als einer Viertelstunde legte Mario Schwendemann mit seinem 16. Saisontreffer den Grundstein zum spätere Sieg. In Halbzeit zwei verflachte die Partie zusehend, der VfR tat nur noch das Nötigste. Tore: 1:0 Schwendemann (13.), 2:0 Stortz (44.). Ankara Gengenbach – SC Hofstetten II 4:1 (2:0). Nach der knappen Niederlage am Mittwoch in Welschensteinach zeigte sich Ankara Gengenbach gestern im Heimspiel gegen die Reserve aus Hofstetten wieder von der besseren Seite und verabschiedete sich mit einem deutlichen Erfolg in den Winterurlaub. Nachdem Asik Burak dreimal in Folge ins gegnerische Netz traf, war die Begegnung schon nach gut einer Stunde entschieden. Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 F. Asik (24., 38. + 62.), 3:1 Bauer (75.), 4:1 Koray (85.). TuS Kinzigtal – FC Wolfach 1:3 (0:1). Der FCW wurde beim Spiel in Schiltach gegen den TuS Kinzigtal seiner Favoritenrolle gerecht, gewann verdient mit 3:1. Doch der Außenseiter aus Halbmail verkaufte sich teuer, lies das runde Leder in Durchgang eins nur einmal über die Torlinie kullern. Hoffnung auf einen Punktgewinn keimte nach Riedels Anschlusstreffer, die jedoch Fabio Marotta nur fünf Minuten später, zum 1:3 Endstandstreffer, zunichte machte. Tore: 0:1 Rheinberger (15.), 0:2 Markowski (60.), 1:2 Riedel (70./FE), 1:3 Marotta (75.). SV Zunsweier – FV Biberach ausgefallen.