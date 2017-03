Ortenau Hornberg siegt erneut

SC Hofstetten 2 – VfR Hornberg 0:2 (0:0). Hornberg benötigte eine lange Anlaufzeit, um der Favoriterolle gerecht zu werden. Die SC-Reserve hielt bis in die Schlussphase recht gut mit, ehe Gästetorjäger Mario Schwendemann mit seinem 17. Treffer den VfR auf die Siegerstraße brachte. Tore: 0:1 Schwendemann (83.), 0:2 Morales Garcia (89.). DJK Welschensteinach – SV Reichenbach/G 3:0 (1:0). Die Truppe um Gotthard Schwörer ist nach dem glatten Sieg im Verdolgerderby gegen Reichenbach weiter gut mit dabei. Nach ausgeglichener Anfangsphase gelang der DJK die frühe Führung. Der spielentscheidende Treffer durch Arian Steiner fiel dann nur zwei Minuten nach Wiederbeginn. Die Hausherren machten ihre Sache weiter gut, die Räume eng, ließen kaum Chancen zu. Tore: 1:0 N. Schwendemann (12.), 2:0 Steiner (47.), 3:0 N. Beha (90.). SV Hausach 2 – SV Gengenbach 1:2 (0:0). Viel Mühe hatte Gengenbach gestern kurz nach Mittag, um sich bei der Hausacher Reserve durchzusetzen. Der Lohn für den SVG war damit der dritte Rang. Nach ausgeglichener und torloser erster Halbzeit bracht Leukel den SVH in Front, doch schon fünf Minuten später glich der Gast aus. Bei den Hausherren schwanden dann die Kräfte, was Gengenbach den Siegtreffer ermöglichte. Tore: 1:0 Leukel (58.), 1:1 Schilli (64.), 1:2 (75.). FC Wolfach – SV Dörlinbach 2:0 (2:0). Die Karkoschka-Mannen spielten sich gleich im ersten Spiel des Jahres daheim in die Siegerliste. Dabei stellte der FCW bereits im ersten Abschnitt früh die Ampel auf Heimsieg. Aber auch die sonst treffsicheren Gäste suchten im Angriff ihre Chance, doch Torjäger Rothweiler wurde gut beschattet. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen, ist noch mehr möglich. Tore: 1:0 Sum (4.), 2:0 M. Armbruster (33.). FC Fischerbach –Ankara Gengenbach 5:2 (2:2). Der FC begann denkbar schlecht und bekam dafür bereits nach sechs Minuten mit dem 0:1 die Quittung serviert. Auch Willes Ausgleich brachte keine Sicherheit, es folgte das 1:2. Erst nach Wiederbeginn lief es für Fischerbach wunschgemäß. Jetzt wurde recht ordentlich kombiniert, der Gegner in deren Hälfte eingeschnürt und auch die gute Treffsicherheit unter Beweis gestellt. Tore: 0:1 Kalkan (6.), 1:1 Wille (8.), 1:2 Kalkan (9.), 2:2 Armbruster (37.), 3:2 Braig (59.), 4:2 F. Moser (68.), 5:2 Summ (88.). Rot fürWaslikowski (40.) Gengenbach. SG Schweighausen – SV Schapbach 1:1 (1:0). Die Wolftäler kamen in Schweighausen beim 1:1 nochmals mit einem blauen Auge davon. Die SG legte früh vor, vergaß im weitteren Verlauf bis zur Halbzeitpause aber, diese Führung auszubauen. Schapbach nach Wiederanspiel zwar stärker, doch es bedurfte eines strittigen Foulelfmeters, um wenigstens einen Zähler mit nach Hause nehmen zu können. Tore: 1:0 Bauer (10.), 1:1 Krauth (69./FE). Rot für Kopf (81.) Schweighausen. FC Ohlsbach – SV Zunsweier 6:1 (4:0). Mit einem halben Dutzend im Gepäck musste der SVZ aus Ohlbach die Heimreise antreten. Nach dem trostlosen 0:0 im Nachholspiel holte sich die Elf von Uli Lang eine klare Niederlage ab. Der FC zeigte sich beim ersten Auftreten in Spiellaune und hatte zur Pause mit dem 4:0 schon alle Schäfchen im Trockenen. Die Gäste gerieten nach einer Stunde in Unterzahl und waren chancenlos. Tore: 1:0 Schneider (30.), 2:0 J. Benz (38.), 3:0 Schneider (44.), 4:0 Hermann (49.), 4:1 Keller (53.), 5:1 Schneider (67.), 6:1 E. Wussler (85.). Rot für Stürzel (60.) Zunsweier. FV Biberach – TuS Kinzigtal 1:3 (0:1). Eine Viertelstunde lang konnten die heimischen Zuschauer von einem eventuellen Punktgewinn träumen. Doch danach war beim gastgebenden FVB wirklich alles weg. Das Schlusslicht nutzte die schlechte Leistung des Gegners zum ersten Saisonsieg, hatte es dabei nicht einmal besonders schwer. Das Ergebnis geht in Ordnung. Tore: 0:1 Riedel (40.), 0:2 Sahner (52.), 1:2 Brüschke (54.), 1:3 Sahner (57.).