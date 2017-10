Ortenau Hornberg erkämpft sich Unentschieden

Die Unparteiischen verhängten jeweils vier Zeitstrafen, dazu erwischte es den TV Herbolzheim mit zwei Disqualifikationen, was in den letzten Sekunden nicht unerheblich war.

Die SG HLT legte mit 2:0 vor, doch nachdem es 3:3 und 6:6 stand, lagen die Gastgeber im weiteren Verlauf meistems ein oder zwei Tore in Front, so dass es mit einer 13:12-Führung für Herbolzheim in die Pause ging.

Kurz nach Wiederbeginn spielte der TVH kurzzeitig mit zwei Mann weniger, doch nur kurze Zeit später erwischte es auch Robin und Jan Moosmann mit einer Zeitstrafe.