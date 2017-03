Ortenau Hornberg belegt den dritten Platz

In der Gewichtsklasse bis 28 kg bei der D-Jugend kämpften mit Marcel Heinzmann, John Lehmann und Lewin Heinzmann gleich drei Hornberger um die Medaillen. Gleich im ersten Kampf musste Marcel gegen Lewin Heinzmannkämpfen. Dabei behielt Lewin Heinzmann die Oberhand und siegte auf Schulter. Nach einem weiteren Sieg stand er im Finale. Marcel Heinzmann hatte etwas Pech, verlor seinen zweiten Kampf und belegte am Ende nach zwei Siegen den fünften Platz. John Lehmann gewann in seiner Gruppe beide Kämpfe und stand gegen Lewin Heinzmann im Finale. Dort behielt Lewin Heinzmann die Oberhand und holte den Turniersieg. John Heinzmann wurde Zweiter in seiner Klasse. In der Klasse bis 33 kg ging Arthur Kolmogorow auf die Matte, der den ersten Gegner gleich auf die Schulter legte. Den zweiten Kampf verlor Kolmogorow, der sich aber wieder steigerte, so dass er nach einem weiteren Sieg den dritten Platz belegte.

In der Gewichtsklasse bis 34 kg war Timm Jaegle am Start. Er zeigte, dass es bei ihm stetig bergauf geht. Jaegle besiegte zwei seiner Gegner souverän, musste sich aber zwei Gegnern beugen, so dass am Ende ein guter dritter Platz heraussprang.

Zum Schluss rang noch Max Heinzmann in der Klasse bis 37 kg in der C-Jugend, der sich aber seinen Gegnern geschlagen geben.