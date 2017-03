VfR Hornberg – FC Fischerbach 2:0 (1:0) Während der VfR weiter dem Titel zustrebt, dürfte Fischerbach alles verspielt haben – Aufstiegsplatz ade. Der Gästetorhüter sah früh nach Foul die rote Karte, dennoch etwas mehr Spielanteile für den FC, das Tor aber machte der VfR. Nach Wiederbeginn war zunächst wenig los, ehe Hornberg zulegte. Eine von drei dicken Chancen nutzte dann Schwendemann zur Entscheidung. Tore: 1:0 und 2:0 M. Schwendemann (36. + 86.). Rote Karte für Ramsteiner (17.) Fischerbach. SV Dörlinbach – Ankara Gengenbach 5:0 (4:0) Nicht den Hauch einer Chance hatte Ankara Gengenbach beim Gastspiel im Schuttertal. Die Gäste mussten am Ende mit einer klaren 5:0-Packung wieder die Heimreise antreten, gaben sich als sehr schlechte Verlierer. Besonders auf den Außenrängen kochten die Gemüter hoch. Ankaras Anhänger kamen sowohl sichtlich wie akustisch mit der klaren Niederlage einfach nicht zurecht. Tore: 1:0 J. Singler (4.), 2:0 M. Lauer (6.), 3:0 M. Beck (27./FE), 4:0 und 5:0 T. Rothweiler (30. + 51.) Rot für D. Keller (21.), gelbrot für Burak Asik (23.) Gengenbach, rot für D. Wangler (70.) Dörlinbach. FC Wolfach – FV Biberach 2:0 (1:0) Mit einem nie gefährdeten 2:0-Heimsieg über eine schwache Mannschaft aus Biberach setzte der FCW den Vorwärtsmarsch in der Tabelle fort, belegte jetzt den sechsten Rang. Wolfach war während der gesamten neunzig Minuten die bessere Mannschaft, ohne jedoch glänzen zu müssen. Eine Durchschnittsleistung reichte aus, um den Tabellenvorletzten in die Schranken zu weisen. Tore: 1:0 Fränzen (15.), 2:0 Rheinberger (77.) SV Zunsweier – SV Hausach II 3:3 (3:1) Der gastgebende SVZ sah beim 3:1 zur Pause schon fast wie der sichere Sieger aus. Nach neun Minuten führte der SVZ mit 2:0, kassierte aber nur wenig später den Anschlusstreffer. Doch als Schuler den alten Abstand wieder herstellen konnte, war alles wieder im Lot. Hausach konnte nach dem Wechsel noch einmal zulegen, schaffte nicht nur den Anschluss, sondern glich sogar aus. Tore: 1:0 St. Riehle (7.), 2:0 P. Höpf (9.), 2:1 D. Mihic (11.), 3:1 S. Schuler (24.), 3:2 und 3:3 D. Boll (56. + 83.) SV Gengenbach – DJK Welschensteinach 1:3 (0:2) Die DJK aus Welschensteinach kehrte vom Verfolgerduell aus Gengenbach mit drei Punkten wieder nach Hause und schob sich hinter das Führungsduo auf Rang zwei. Mit etwas Glück kann die Schwörer-Gruppe nach den letzten ebenso erfolgreichen wie ausgezeichneten Vorstellunge vielleicht noch ins Titelrennen eingreifen. Doch der SVG ist trotz der Niederlage auch weiter mit dabei. Tore: 0:1 Allgaier (11.), 0:2 Beha (27.), 1:2 Müller (59.), 1:3 Ketterer (88.) SV Reichenbach/G – SG Schweighausen 2:4 (1:2) Reichenbach hat nach der nicht unbedingt erwarteten Heimniederlage gegen Schweighausen an Boden eingebüßt, führt jetzt nur noch hinter dem Verfolgerduo das Mittelfeld an. Die Elf aus dem Bergdorf zeigte bei ihrem Auftritt eine gute Leistung und zwang den favorisierten Gasteber förmlich in die Knie, nutzte im zweiten Duchgang die Gunst der Stunde, Schwäche des SVR, zum Sieg. Tore: 1:0 J. Braun (1.), 1:1 Geiger (7.), 1:2 S. Ohnemus (23.), 2:2 A. Braun (47.), 2:3 Bauer (74.), 2:4 Kürz (80.) SV Schapbach – SC Hofstetten II (1:0) Mit einer soliden Leistung kehrte der SV aus Schapbach nach der zuletzt mageren Punkteausbeute in Schweighausen wieder in die Erfolgsspur zurück, schickte die SC-Reserve aus Hofstetten ebenso klar wie vedient mit 3:0 geschlagen wieder nach Hause. Die Wolftäler waren über die gesamte Distanz die spielbestimmende Elf, hätten schon früher die Weichen auf Sieg stellen können, müssen. Tore: 1:0 A. Thörmer (20.), 2:0 J. Krauth (59.), 3:0 T. Neef (79.) TuS Kinzigtal – FC Ohlsbach ausgefallen