Ortenau Hofweiers Aufholjagd von Erfolg gekrönt

Freude in der Hohberghalle kennt keine Grenzen mehr

Was die Akteure von Michael Bohn in der zweiten Hälfte aufboten, war einfach nur toll. Mit aller Macht stemmte man sich gegen die Übermacht des Gegners. Luca Barbon und Stefan See mit fünf Treffern waren sicherlich die Anführer und Maximilian Schulz glänzte mit einer hohen Wurfsicherheit. See war es auch vorbehalten, seine Leistung mit dem Strafwurf zum 31:30 zu krönen. Und Patrick Herrmann lenkte den finalen Wurf von Linksaußen ins Toraus. Die Freude kannte keine Grenzen mehr, die Hohberghalle war zu einem einzigen Jubelmeer verkommen. Schon in den Minuten zuvor trieben die knapp 500 HGW-Fans ihre Mannschaft zu einer schier unmenschlichen Kraftanstrengung und einem Heimsieg, den beim 8:15 nach 24 Minuten und später beim 15:21 nach 36 Minuten niemand mehr für möglich gehalten hatte. Zu souverän zeigte sich der TV Plochingen unter der Regie von Daniel Brack. Gegen Henrick Bischof und Markus Petersen hatte die HGW-Abwehr kein Mittel gefunden. Infolgedessen standen auch die Torleute auf verlorenem Posten. Doch wie schon gegen Schwäbisch Gmünd ließen die Einheimischen nicht nach, während bei den Gästen mehr und mehr die Linie verloren ging. In der Defensive und im Angriff wuchs Hofweier in den letzten 15 Minuten über sich hinaus. HGW Hofweier: Herrmann, Nikolic; Neff, Stocker 2, Gambert, Einloth 2, Spraul 1, Barbon 5, Schnak 3, Schade 3, Schulz 4, See 7/2, Einloth 2, Häß 2/1. TV Plochingen: Klimmer, Schwarz; Bischof 8, Maier, Weiß, Werbitzky 4, Hutter 1, Brack 8/3, Clement 2, Gollmer 1, Zimmermann, Peterhans 6, Weiß.