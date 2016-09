Ortenau Hofweier: zurück in die Spur finden

Die Nordbadener sind – wie Hofweier – neu in der Oberliga. Mit dem Auswärtssieg in Lauterstein am ersten Spieltag wurde ein glänzender Saisonstart erwischt. Es folgten eine klare Heimniederlage und ein doppelter Punktverlust bei der Reserve in Konstanz. Deswegen tituliert man die Partie am Montag auch als "Vier-Punkte-Spiel". Aus den vorliegenden Videos zieht Hofweiers Trainer Michael Bohn die Erkenntnis, dass Heddesheim eine starke Mannschaft aufbieten kann, mit einem überragenden Torhüter Robert Dulina und dem Routinier Sebastian Geiger, der Dreh- und Angelpunkt ist. Auf Rechtsaußen hat man mit Tobias Seel ebenfalls einen erfahrenen Spieler, der schon bei Leutershausen und Großsachsen in der dritten Liga aktiv war.

Hofweier ist gefordert, den schwachen Auftritt beim vergangenen Heimspiel schnell zu vergessen und wieder an die Auftritte gegen Deizisau und in Plochingen anzuschließen. Wichtig ist, dass Stefan See wieder zurück ist, was bei Maximilian Schulz noch nicht der Fall ist. Auch Roman Einloth wird wieder an Bord sein.

Ob für Hofweier in der Baden-Halle in Heddesheim etwas geht, ist einmal abhängig von der Defensiv und inwieweit Timo Spraul Unterstützung im Rückraum bekommen wird.