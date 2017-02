Ortenau Hofweier schenkt Führung her

Die Gastgeber dominierten die Anfangsphase. Im Angriff ließ sich Stefan See nicht stoppen und hinten verriegelte Nebosja Nikolic sein Tor. 8:2 in der 16. Spielminute, 10:4 nach 19 Minuten – der HGW trumpfte auf wie lange nicht mehr. Doch schon zu diesem Zeitpunkt machte sich bemerkbar, dass Hofweier im Rückraum zu sehr von See abhängig war. Marko Bures machte sein Tore durch Zeitstrafen und Abspielfehler wieder wett. Trotzdem ging Hofweier mit einer Drei-Tore-Führung in die Halbzeitpause.

Doch Sandweier ließ sich fortan nicht mehr überraschen und schaffte beim 17:16 den Anschluss. Noch einmal schafften es die Hausherren, den Vorsprung auf 21:17 und 22:18 auszubauen. Damit war aber die Grenze erreicht. TVS-Coach Ralf Ludwig ließ See und abwechselnd auch Marko Bures und Lukas Schade in Manndeckung nehmen. Hofweier kam aus dem Konzept und die größere personelle Ausgeglichenheit entschied die Partie zugunsten der Gäste. Beide Mannschaften fühlten sich zudem durch mehrere nicht nachvollziehbare Entscheidungen des nordbadischen Schiedsrichtergespanns benachteiligt.

Herausragend beim HGW war Stefan See, stark auch Nebosja Nikolic und Lukas Schade. Bei Sandweier waren Christian Fritz, Jonas Schuster und Simon Bornhäuser die entscheidenden Akteure. Für Hofweiers Trainer Michael Bohn und sein Team ist der Klassenerhalt in weiter Ferne. Sandweier hat sich im vorderen Mittelfeld festgesetzt. HGW Hofweier: Herrmann, Nikolic; S. Groh 1, Stocker, Remmel, Einloth 1, Monschein 2, L. Groh, Schnak, Schade 4, Schulz, See 11/6, Bures 6, Neff. TV Sandweier: Horn, Hafner; Henke 1, Wichmann, K. Bornhäuser, S. Bornhäuser 6, Grimm 2, Fritz 6/4, Schuster 8, Schulz, Unser, Heiß 5, Koch.