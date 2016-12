Ortenau Hofweier ohne Druck, aber mit Rückenwind

(ps). Oberliga Baden-Württemberg: H2Ku Herrenberg – HGW Hofweier (Samstag, 20 Uhr). Mit der Partie in Herrenberg stehen die Akteure um das HGW-Trainergespann Bohn/Gengenbacher vor einer der schwersten Aufgaben der Saison. Die Gastgeber streben nach dem Abstieg aus der dritten Liga den sofortigen Wiederaufstieg an. Schließlich hat der Verein 2010/11 auch schon in Liga zwei gespielt.