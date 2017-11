Ortenau Hofweier nach Zittersieg neuer Tabellenführer

(ps). HGW Hofweier - TuS Schutterwald 26:25 (14:12). Rund 1000 Handballfans brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Was sie von beiden Teams geboten bekamen, war höchste Spannung und Handballdramatik bis zur letzten Sekunde. Sowohl beim TUS als auch beim HGW arbeitete die Defensive kompakt und effektiv mit starken Torleuten. Beim HGW bis zur 46. Minute Nebojsa Nikolic, danach Florian Langenbach. Beim Gast Raphael Herrmann, der beim 11:7 gekommen war und seine Kollegen wieder zurück ins Spiel brachte.

Schutterwald versuchte es oft über die schnelle Mitte, was aber auch zu einigen technischen Fehlern führte. Der HGW hatte zwischen der 10. und 20. Minute seine beste Phase. Einen 4:5-Rückstand hatte man in einen 9:5 und 11:7-Vorsprung gewandelt. Drei Holztreffer und Raphael Herrmann verhinderten aber die frühe Entscheidung. So kämpften sich die TuS-Akteure wieder heran und beim 11:11 war die Partie wieder offen. Zwei Treffer von Michael Herzog brachten dann die 14:12-Halbzeitführung für die Hausherren. Im zweiten Spielabschnitt kam es dann wirklich zum offenen Schlagabtausch. Hofweier legte vor, Schutterwald glich postwendend aus. Schutterwald lebte in der Schlussphase vor allem von Moritz Pilsitz, dessen Physis unerschöpflich schien. Nach dem Treffer von Stefan See in der 58. Minute zum 25:22 schien die Messe gelesen. Doch zwei Mal Pilsitz ließ die HGW Anhänger wieder stocken. Mit seinem siebten Treffer zum 26:24 verschaffte Stefan See seinem Team erneut Zeit zum Luftholen. Zwölf Sekunden vor dem Ende verkürzte Pilsitz zwar noch auf 25:26, doch die verbleibenden Sekunden kontrollierte Hofweier den Ball und durfte danach ausgiebig über den Derbysieg und die Tabellenführung jubeln.

Schutterwald hatte seine besten Akteure in Raphael Hermann, Moritz Pilsitz und Christoph Baumann. Bei Hofweier zeigte Stefan See seine Klasse, Michael Herzog bestach mit seiner Cleverness in kritischen Phasen. Das Fazit von HGW-Trainer Michael Bohn: "Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Bis auf die Anfangsphase lagen wir stets in Front und hatten auch Möglichkeiten das Spiel zu entscheiden." TuS: F. Heuberger, Hermann, Wöhrle, Ehrler, T. Heuberger 2, Bachmann 3, Huck, Erlenwein, Möschle 1, Baumann 5, Pilsitz 7, Harter 3, Seigel 4. (tom). TV Oberkirch – TB Kenzingen 25:26 (16:9). Im Kellerduell haben die Gäste aus dem Breisgau am Samstagabend einmal mehr ihre Nervenstärke unter Beweis stellen können. Zufrieden konnte Trainer Aurelijus Steponavicius aber insbesondere mit den ersten 30 Minuten nicht sein. Hier wurde der TBK wie eine Schülermannschaft vorgeführt: 6:0 (12.), 11:4 (18.) und 16:9 sind nur drei Zwischenstände, die eine Halbzeit dokumentierten, in der Kenzingen keinerlei Einstellung besaß. Nicht zu sich selbst, nicht zum Gegner und ganz besonders nicht zum Spiel.