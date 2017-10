Ortenau Hofweier gewinnt ein bereits verloren geglaubtes Spiel

HGW Hofweier – SG Muggensturm/Kuppenheim 32:30. Viel, viel Mühe hatten die Gastgeber, die Punkte in der Hohberghalle zu behalten. Gegen eine bärenstarken SG war es am Ende einer einzigen Energieleistung zu verdanken, begünstigt durch eine grobe Unsportlichkeit auf Seiten der Gäste, dass die Partie in den letzten vier Minuten doch noch zu den eigenen Gunsten entschieden werden konnte. 28:30 lag die Spielgemeinschaft in der 56. Minute noch in Front –­ alles schien auch für einen Auswärtssieg zu sprechen. Dann leistete sich Matthias Herbst einen Aussetzer, nach einem Ellbogencheck sah er die Rote Karte und fehlte seinem Team in der Schlussphase. Diese Überzahl nutzte der HGW – zweimal Sebastian Groh sowie je einmal Michael und Florian Herzog trafen. Florian Langenbach rettete zweimal famos –­und der Gast schaute in die Röhre.