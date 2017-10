Ortenau Hofweier bleibt in der Erfolgsspur

(tom). TuS Schutterwald – TuS Helmlingen 31:22 (14:10). Gegen den stark eingestuften Gast verteidigte der Tabellenführer am Samstagabend souverän seine Position. Schutterwald startete konzentriert, ließ Helmlingen zwischenzeitlich aber zu viel Luft zum Handeln. Doch nach dem zwischenzeitlichen 5:5 (16.) ließ sich der Gastgeber nicht entmutigen, setzte weiter ruhig auf sein Konzept und schoss bis zur Pause wiederum sicher führend davon. Gerade die Abwehrarbeit Shiutterwaklds konnte sich sehen lassen, gegen die kantigen Gäste ließ man nicht allzu viel zu. Nach dem Seitenwechsel blieb Helmlingen, das sich nach wie vor Chancen ausrechnete, zäh und unangenehm dran am Kontrahenten. Trotz des 19:17 (43.) durch Szaboles Törö war Schutterwald wie im ersten Abschnitt weiter Herr der Lage. Die Führung wuchs erneut, dafür sorgte unter anderem ein Doppelschlag des umsichtigen Tim Heuberger zum 23:18 (47.). Eine doppelte Überzahl wurede zum 25:19 (51.) abgerundet, danach folgte der starke Schutterwälder Schlussspurt. Hier musste Helmlingen abreissen lassen, der Weg war frei für die nächsten Schutterwälder Heimpunkte. Schutterwald: Baumann 7/6, Erlenwein 4, Ehrler 3, Heuberger 3, Seigel 3, Pilsitz 3, Harter 3, Hug 2, Möschle 2, Cesar 1. (tom). SG Köndringen/Teningen II – TuS Altenheim 23:26 (12:14). Die knifflige Auswärtshürde im Breisgau konnten die Altenheimer am Samstag dank einer starken Schlussphase dann doch noch erfolgreich nehmen. Gerade zu Beginn war der TuS nicht allzu souverän, produzierte viele Ballberluste und lag zunächst zurück. Erst dank klarer Aktionen in der Abwehr gelang die Schubumkehr zum 8:10 (22.). Die SG hielt weiterhin konsequent dagegen, doch mit einigem Glück und Geschick behauptete sich Altenheim zur knappen Pausengführung. Auch die Startphase des zweiten Abschnitts bestritten die Gäste aus der Ortenau nicht mit dem notwendigen Dampf. Auch wenn die Führung noch einige Minuten lang behauptet wurde, drängte die Drittliga-Reserve mit macht und konnte beim 17:17 (38.) wieder für ausgeglichene Verhältnisse sorgen. Eine Schlüsselphase in der Begegnung, die der TuS zunächst nicht ausnutzte. Philip Kugler verwarf einen Siebenmeter, doch Jan Meinlschmidt erhöhte zum 17:19 (40.). Noch gab sich Köndringen/Teningen nicht geschlagen, doch die entscheidende Serie gelang dem Kontrahent. Vom 19:20 (44.) bis zum 19:23 (53.) konnte Altenheim die SG fast zehn Minuten lang erfolgreich vom eigenen Tor fernhalten, baute in diesen Minuten die Führung nochmals zum 20:25 (57.) vorentscheidend aus. Wie nicht anders zu erwarten, waren es 60 Minuten harte Arbeit für die Gäste, die erst in den kommenden ein, zwei Wochen wieder über die nahezu vollständige Power aus dem Rückraum verfügen werden. Entsprechend konnten die Verantwortlichen um Trainer Timo Heuberger erleichtert, aber noch nicht vollkommen zufrieden sein. TuS Altenheim: Grangé, Schäfer; Sutter 3, Teufel, Fels 1, S. Rudolf 1/1, Meinlschmidt 11, Kugler 2/2, Gieringer, Denz 7, N. Rudolf 1.

Langenbach vernagelt seine Bude

(ps). HGW Hofweier - TV St. Georgen 31:28 (15:15). Über die gesamte Spielzeit entwickelte sich ein Schlagabtausch, der die Fans beider Lager begeisterte. Letztendlich waren es individuelle Vorteile einzelner HGW Akteure, die die Partie zu Gunsten der Gastgeber entschieden. Stefan See hielt in der Anfangsphase mit seinen Treffern den Kontakt, Florian und Michael Herzog setzten überraschende Akzente im zweiten Spielabschnitt, Luca Barbon mit drei Gewaltaktionen in der Schlussphase und Florian Langenbach mit äußerst wichtigen Paraden zum richtigen Zeitpunkt. Beim Gegner ragten Lukas und Paul Assfalg sowie Manuel Bürk als erfolgreiche Schützen heraus. Schon nach wenigen Minuten war offensichtlich, dass St Georgen nicht im Vorbeigehen zu bezwingen sein würde. Bis zur zehnten Minute sahen sich die Hausherren stets im Hintertreffen. Die erste Führung zum 7:6 erfolgte durch Michael Herzog. Doch der HGW fand sowohl in Angriff als auch Abwehr nicht zur notwendigen Souveränität. Die Folge war das 8:10 in der 16. Minute. Beim 10:11 die letzte Führung für den Gast in der Partie. Doch bangen mussten die HGW Fans bis zum Schlusspfiff. Trotz einer vier Tore-Führung beim 22:18 und 23:19 nach 42 Spielminuten gelang es einfach nicht, sich entscheidend abzusetzen. Vielmehr war beim 24:24 wieder alles offen. Erst der Zwischenspurt zum 29:25 in der 56. Minute war eine kleine Befreiung. St. Georgen agierte in der Schlussphase dann zu ungestüm und wenig überlegt, die Intensität der vorangegangen Minuten hatte ihre Spuren hinterlassen. Erleichterung herrschte bei den Hausherren über die schwer erkämpften Heimpunkte. Die Bilanz von Michael Bohn: "Nur über eine bemerkenswerte kämpferische Leistung im zweiten Spielabschnitt, gelang es, den stärker als erwartet auftretenden Aufsteiger zu bezwingen." HGW : N. Nikolic , F. Langenbach , T. Stocker 2, F. Herzog 7, L. Barbon 3 , B. Schnak 2 , D. Monschein 3 , L. Schade, M. Herzog 8/3, S. See 5, M. Bures n.e., S. Gieringer , M. Blasius 1 , T. Häß. TB Kenzingen – SG Muggensturm/Kuppenheim 24:23 (12:10). Eine faustdicke Überraschung gelang den Hausherren gegen ein Top-Team. Trainer Aurelijus Steponavicius verließ sich auf eine zusammengewürfelte Truppe, in deren Reihen einmal mehr Routinier Wojciech Bablewski stand. Kenzingen startete defensiv stabil. Über 8:5 (16.) wurde zur Pause mit vielm Kampf eine Führung herausgearbeitet. Selbst, als der TBK in Rückstand geriet, wurde das taktische Konzept weiter verfolgt, die Begegnung wurde noch spannender und dramatischer. Die Folge: 16:16 (44.), 18:18 (49.) und 22:22 (55.) - keiner der Kontrahenten wollte im zähen Ringen um die Punkte dem anderen zu viel Luft lassen. Marvin Charles (SG) wurde des Feldes verwiesen und auch wenn Sebastian Jäger per Siebenmeter scheiterte, besorgte Benjamin Rollinger das 23:23 (59.). Im letzten Angriff wartete Kenzingen auf seine Chance, ausgerechnet Bablewski setzte mit der Schlusssirene den entscheidenden Treffer zum 24:23-Endstand. Für Kenzingen war das ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf. Kenzingen: Bablewski 4, Rasikevicius 4, Rollinger 4, Jäger 4/3, Hüglin 2, Michelbach 2, Grieger 2, Fedorov 2.