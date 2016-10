Ortenau Hofstetten zu harmlos

Unter dem Strich geht die Punkteteilung in Ordnung, denn beide Mannschaften waren in der Offensive nicht durchschlagskräftig genug. Trotzdem lebte die Begegnung von der Spannung, denn der eine oder andere Schuss hätte auch den Weg ins Tor finden können.

Der Sportclub begann furios und hatte schon in der zweiten Minute die Möglichkeit zur Führung. Mathias Weinzierle kam frei zum Kopfball, doch brachte das Leder nicht aufs Tor. Auch Sinzheim versteckte sich zu Beginn nicht und kam gefährlich nah vor den Kasten von Daniel Lupfer. Eine Schrecksekunde dann in der neunten Spielminute. Timo Singler verletzte sich bei einem Zweikampf so schwer, dass er mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste.

Für Martin Leukel und seine Elf war das natürlich ein Schock. Der Hofstetter Trainer musste seine Abwehr nun erneut umstellen, weil auch Nico Obert schon verletzt fehlte. Beide Abwehrreihen standen in der Folgezeit dennoch sicher. So mussten die Fans bis zur 20. Minute auf die nächste Chance warten. Jannik Schwörer köpfte nach einer Flanke freistehend neben den Kasten.