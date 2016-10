Ortenau Hofstetten zeigt tolle Leistung

Es war nun bereits der fünfte Dreier im fünften Heimspiel, worauf die Elf von Martin Leukel stolz sein kann. Und gerade vor diesem Heimspiel gegen die Rebdörfler hatte der SC etwas Bammel, weil Philipowski sowie Riether & Co seit sechs Wochen ungeschlagen waren und selbst auf einen Auswärts-Erfolg mit Übernahme der Tabellenführung spekulierten. "Durbach war ein starker Gegner und hat uns alles abverlangt", resümierte Hofstettens Trainer Martin Leukel. "Wir waren gewarnt und mussten voll dagegen halten." Durbachs Coach Jan Haist sprach von einem verdienten SC-Erfolg: "Meine Mannschaft fand heute einfach kein Mittel." Der Heimsieg war das Ergebnis einer tollen Mannschaftsleistung und zwei guten Halbzeiten. Doch es bedurfte einer Standardtsituation, die dem Tabellenführer in die Karten spielte. Matthias Weinzierle, der für den verletzten Sebastian Bauer dessen Sturmpart übernahm, wurde an der Strafraumgrenze gefoult. Den Freistoß verwandelte Nico Obert direkt. Die frühe Führung in der 11. Minute gab der Leukel-Elf natürlich Sicherheit. Durbach fand nicht ist Spiel, weil auch die zweiten Bälle beim SC blieben. Auch die zweite SC-Möglichkeit resultierte aus einem Freistoß, 18 Meter vor dem Tor. Dieses Mal schoss Obert darüber. Kurz zuvor wurde Michael Krämer im Durbacher Strafraum elfmeterreif gelegt, doch der Pfiff des guten Unparteiischen blieb aus. In der 36. Minute zeigte dann Julius Wick auf den Punkt, wieder war Krämer gelegt worden. Doch Nico Obert vergab diese Chance und schoss über das Tor. So blieb es bis zur Halbzeit bei der knappen Hofstetter Führung. In Durchgang zwei machte die Elf von Jan Haist sofort Betrieb und kam in der 46. Minute zur allerersten Möglichkeit – doch vorbei. Zehn Minuten später nahm TuS-Spielführer Jannik Riether eine Flanke volley – ebenfalls vorbei. Mitten in diese Drangperiode setzte Hofstetten den ersten erfolgsversprechenden Konter, doch Mathias Weinzierle und Nico Obert verfehlten. In der 61. Minute scheiterte Weinzierle dann eins gegen eins an TuS-Keeper Lukas Grothmann. Die Gastgeber fanden nun wieder besser ins Spiel, doch die nächste hochkarätige Möglichkeit hatte erst einmal Durbach. SC-Keeper Daniel Lupfer hielt dabei glänzend gegen Jannik Riether. Es war die beste Möglichkeit der Rebdörfler im gesamten Match. „Mit dem eventuellen 1:1 hätte wir vielleicht die Wende schaffen können“, trauerte Jan Haist der guten Chance nach. Durbach probierte nochmals alles und wurde jetzt klassisch ausgekontert. Jakob Schätzle ging nach herrlichem Pass von Marco Neumaier alleine durch. Beim ersten Versuch scheiterte er noch an Grothmann, doch beim Nachschuss war er dann erfolgreich – 2:0. Kurz darauf scheiterte Urban Ketterer am Bein des Abwehrspielers Nico Obert und in der 80. Minute1 nach einem Eckball per Kopf. In der 88. Minute dann die endgültige Entscheidung. Wieder war Jakob Schätzle durch, der den mitgelaufenen Michael Krämer sah – 3:0.

SC Hofstetten: Lupfer, Singler, Neumaier, Krämer M., Krämer J. (75. Uhl), Schilli, Weinzierle (65. Schwörer), Obert, Buchholz, Schätzle, Ketterer. TuS Durbach: Grothmann, Oehler N., Oehler D., Zeil (37. Werner), Ritter, Rhein, Philipowski, Bienias, Bähr (64. Vogel), Decker, Riether. Tore: 1:0 Obert (11.), 2:0 Schätzle (71.), 3:0 Krämer (88.). Zuschauer: 250. Schiedsrichter: Julius Wick, Neubulach.