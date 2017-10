Ortenau Hofstetten weiterhin auf der Erfolgsspur: Achter Saisonsieg in Folge

Eigentlich hatten die KSV-Trainer Mario Allgaier und Manuel Krämer deutlich mehr Widerstand von der Breg-Staffel erwartet, zumal sie gegen die Spitzenklubs KSV Haslach (11:19) und VfK Mühlenbach (14:16) starke Leistungen zeigten. Gegen Hofstetten gelangen den Gastgebern lediglich zwei Einzelsiege, weshalb das hohe Endergebnis nicht verwundert. Während KSV-Ringer Simion-Daniel Muresan gegen Raphael Reis mühelos zu einem Überlegenheitssieg kam, musste Markus J. Neumaier im Schwergewicht sprichwörtlich Schwerstarbeit leisten, um Albert Qorraj mit 5:3 auf Distanz zu halten. Zweifellos eine dicke Überraschung gelang KSV-Talent Luca Lauble. Er kaufte dem favorisierten Furtwanger Ionut-Georgian Hamzu gleich zu Kampfbeginn mit einer Vierer-Wertung den Schneid ab und ließ ihm beim 9:0 Punktsieg nicht die Spur eines Erfolgs.

Eine enge Auseinandersetzung gab es im Limit bis 98 kg. KSV-Routinier Robin Ketterer holte die erste Eins, die Jan Furtwängler mit zwei Take-Downs konterte. Zwar schaffte Ketterer durch einen Beinangriff den Anschluss zum 3:4, doch zu mehr reichte es nicht mehr. Ebenfalls von Spannung und Dramatik geprägt war das Duell Vincent Kirner (KSK) gegen Marius Allgaier. Die Führung wechselte mehrmals und beim Endstand von 6:6 hatte Allgaier den Vorteil von mehr erzielten Zweierwertungen. Deshalb wurde er zum Punktsieger erklärt. Der angeschlagen in die Partie gegangene Felix Pfaff wurde von KSV-Jungtalent Patrick Neumaier mit einer schnellen Griffaktion geschultert. Jederzeit im Griff hatte Michael Volk (KSV) seinen Kontrahenten Arne Jöhnk, den er 8:0 nach Punkten bezwang. In Sascha Weinauge hatte Florian Wölfle (KSV) den wohl besten Furtwanger Ringer als Gegner. Nachdem der Einheimische zur Halbzeit schon 10:1 in Führung lag, deutete vieles auf einen Überlegenheitssieg hin. Doch Weinauge schaltete danach einen Gang zurück, was Wölfle nicht unangenehm war. So blieb es beim 10:1 Punktsieg des KSK-Ringers. Gut eingestellt hatte sich Markus Neumaier auf die Beinsicheln des KSK-Spezialisten Kevin Reuschling. So kam Neumaier zu einem 3:0 Punktsieg. Trotz des feststehenden Gesamtsieges griff KSV-Vorstandsmitglied Fabian Hofer gegen Mike Kromer ständig an und legte beim 10:1 Punktsieg noch drei Mannschaftspunkte oben drauf.

KSK FURTWANGEN – KSV HOFSTETTEN 4:21. 57 kg (Freistil): Raphael Reis – Simion-Daniel Muresan 0:4 TÜN 0:15.