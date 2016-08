Ortenau Hofstetten weiter vorn dabei

Die Elf von Martin Leukel hatte vor 160 Zuschauern im Hofstetter Waldsee-Stadion einen guten Start. Manuel Buchholz scheiterte schon nach zwei Minuten aussichtsreich. Doch auch das Team von Marco Kesch versteckte sich nicht und hätte bereits im Gegenzug die Führung erzielen können. Danach neutralisierten sich beide Mannschaften. Der Sportclub musste immer dann auf der Hut sein, wenn Stefan Dierle die Fäden beim SVO zog. Nach 20 Minuten wurde es für den Gast richtig gefährlich, als Urban Ketterer nach einem Pass von rechts freie Schussbahn hatte. Ein Bein eines SVO-Verteidigers verhinderte jedoch die Hofstetter Führung. Diese fiel aber nach einem Eckball durch Timo Kinast, als Nico Obert hochstieg und zum 1:0 ins untere rechte Eck einköpfte. Nur vier Minuten später bediente Manuel Buchholz den mitgelaufenen Sebastian Bauer, der aus 16 Metern zum 2:0 einschoss. Mit diesem Spielstand wurden auch die Seiten gewechselt. In Durchgang zwei machte sich die außerordentliche Hitze bemerkbar. Beide Teams konnten nicht mehr das Tempo der ersten Halbzeit geben und so gab es erst in der 67. Minute wieder einen Aufreger. Jakob Schätzle kam frei zum Schuss, verzog aber knapp. Es wäre das 3:0 gewesen und damit die Entscheidung. Oberkirch versuchte zwar noch die Wende, doch die Elf von Martin Leukel stand sicher und ließ nichts mehr anbrennen. Mit sieben Punkten aus drei Spielen reist der Sportclub nun am nächsten Spieltag zum SC Offenburg und freut sich auf diese Spitzenbegegnung. SC Hofstetten: Obert M., Bauer (88. Singler), Neumaier (88. Architrave), Kinast, Krämer M., Krämer J. (46. Schätzle), Schilli, Schwörer (80.Witt), Obert N., Buchholz, Ketterer. SV Oberkirch: Weber M., Panter, Katika, Spengler, Weber C., Hoferer (65. Syrowatka), Dierle, Gentner, Tzouratis, Stein, Kiefer (37. Calayir). Tore: 1:0 Obert (30.), 2:0 Bauer (34.). Zuschauer: 150. Schiedsrichter: Johannes Bacher, Freiburg.