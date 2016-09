Ortenau Hofstetten verpasst durchaus möglichen Sieg

Das hat es in der Hofstetter Gemeindehalle in einem Top-Kampf wohl so noch nie gegeben. Die Gastgeber gingen mit fünf gewonnenen Einzelduellen in Folge und einer 9:0 Führung in die Halbzeitpause. Doch danach ging gar nichts mehr, es folgte eine Niederlage auf die andere. Einerseits versäumten es die Hofstetter Griffekünstler, mehr Zähler aus ihren gewonnenen Partien heraus zu holen. Andererseits bedeuteten zwei abgegebene Vierer praktisch den KO. Dabei hatte es ganz gut angefangen. Nico Megerle punktete Andrej Oleynik systematisch aus und wurde vorzeitig Überlegenheitssieger. Lange Zeit war die Partie zwischen Markus J. Neumaier und Roland Berde offen. In der Schlussphase kam der Hofstetter mit einem Schwunggriff durch und verteidigte einen knappen 4:3 Punktsieg. Michael Dold war gegen Sulejman Ajeti nach zwei Zweier-Wertungen auf einem guten Weg, ließ sich aber noch eine Zwei abnehmen und brachte nur einen Punkt mit. Besser machte es Dominic Volk, der in der Schlussphase aufs Tempo drückte und als 4:1 Punktsieger über Murat Argin die Matte verließ. Marius Allgaier begann stark gegen Vincent von Czenstkowski und führte zu Beginn der zweiten Runde mit 8:2. Der konditionell starke Gastringer kam noch auf 8:6 heran, wodurch wiederum nur ein Mannschaftspunkt für das Habenkonto der Kinzigtaler übrig blieb. Fabian Hofer ließ sich von Benedikt Rebholz in die Defensive drängen, woraus allein drei Punkte für den Gastringer bei dessen 5:0 Punktsieg entstanden. Nach zwei Vierer-Wertungen und einer 8:5 Führung war Luca Lauble auf Siegkurs. Doch der Rheinfelder schaffte es mit kleinen Wertungen, die Partie auf 9:8 zu seinen Gunsten zu wenden. Die anschließende Schulterniederlage von Florian Wölfle gegen Sebastian von Czenstkowski und die Disqualifikation von Markus Neumaier, der sich beim Stand von 3:4 gegen den Rheinfelder Andrius Reisch zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ, brachte die Megerle-Krämer-Zehn endgültig auf die Verliererstraße. Zu hoch war die Bürde für Schlussringer Michael Volk. Um wenigstens noch ein Remis zu retten, hätte er seinen Gegner Manuel Kingani mit drei Punkten Differenz besiegen müssen. Der Ex-Rümminger ließ sich selbst durch einen 2:5 Rückstand nicht einschüchtern. Mit kleinen Wertungen glich er zunächst aus, zog dann auf 10:5 davon und ließ die Gästestaffel jubeln. Im Vorkampf kassierte der KSV Hofstetten II, der sechs Jugendringer einsetzte, gegen den ASC Kappel eine 16:21 Niederlage. Die Punkte für Hofstetten holten Claudio Wernet, Dominik Wölfle, Jan Allgaier und Patrick Neumaier (jeweils vier). Der Kampfverlauf im Einzelnen, Hofstetten zuerst genannt, 57 kg F: Nico Mergerle – Andrej Oleynik 4:0 TÜS 16:0; 130 kg G: Markus J. Neumaier – Richard Brede 1:0 PS 4:3; 61 kg G: Michael Dold – Sulejman Ajeti 1:0 PS 4:2; 98 kg F: Dominic Volk – Murat Argin 2:0 PS 4:1; 66 kg F: Marius Allgaier – Vincent von Czenstkowski 1:0 PS 8:6; 86 kg G: Fabian Hofer – Benedict Rebholz 0:2 PN 0:5; 66 kg G: Luca Lauble – Fabian Wepfer 0:1 PN 8:9; 86 kg F: Florian Wölfle – Sebastian von Czenstkowski 0:4 SN; 75 kg F: Markus Neumaier – Andrius Reisch 0:4 DQ 3:4; 75 kg G: Michael Volk – Manuel Kingani 0:2 PN 5:10.