Ortenau Hofstetten unter Wert besiegt

Zehn Minuten nach der Gästeführung forderten die Hofstetter Fans Elfmeter, Michael Krämer wurde im Strafraum umgerempelt, doch Schiedsrichter Simon Wolf ließ weiterspielen. Im direkten Gegenzug hielt Michael Obert sein Team gegen Tobias Krüger im Spiel. Nach einem Buchholz-Freistoß in der 42. Minute kam Michael Krämer am langen Pfosten wiederum frei zum Kopfball, doch Hoxha war erneut zur Stelle und hielt im Nachfassen.

"Das mögliche 1:1 wäre so wichtig gewesen", analysierte Hofstettens Trainer Martin Leukel, "und dann bekommen wir mit dem Halbzeitpfiff das 0:2." Es war ein schneller FC-Konter über Alexander Stricker. Michael Obert im Hofstetter Tor konnte den ersten Schuss noch abwehren, doch dann vollstreckte Tobias Krüger.

Zu Beginn von Durchgang zwei machte die Elf von Wolfgang Stolpa dann richtig Dampf und wollte den Sack endgültig zumachen. Die Hofstetter Defensive war hier den Angriffen des FC 03 nicht gewachsen und kassierte innerhalb von nur sieben Minuten die entscheidenden Treffer. So erzielte Stricker in der 47. Minute nach feiner Einzelleistung das 0:3, und in der 54. Minute erhöhte Niklas Aichem sogar auf 0:4. Eigentlich war das Leder vor dem Hof­stetter Strafraum schon geklärt, doch Aichem fiel der Ball genau vor die Füße, und der bezwang Michael Obert mit einem Heber.

In der 75. Minute erhöhten die Gäste durch Tobias Krüger per Sonntagsschuss in den Winkel auf 0:5. Es schien, als wolle den Gastgebern an diesem Tag kein Tor gelingen. Doch die SC-Anstrengungen wurden durch Sebastian Bauer belohnt, der FC-Keeper Andrea Hoxha mit einem Kopfball überwand. Martin Leukel befand nach der klaren Niederlage: "Wir haben heute wieder gut nach vorne gespielt und viele Chancen herausgearbeitet. Leider wurden wir nicht belohnt. Aber wir lassen den Kopf nicht hängen und schauen weiter nach vorne." SC Hofstetten: Obert, Singler (86. Witt), Bauer, Krämer, Schilli (84.Busse), Obert, Buchholz (76. Kern), Hertlein, Uhl (72. Kaspar), Kinast, Schwörer. FC 03 Radolfzell: Hoxha A., Ranzenberger, Stricker, Hoxha D. (40. Luma), Galantai, Luma F., Aichem, Macedo (62. Blessing), Krüger, Hepfer (75. Vukadinov), Hlavacek (62. Da Silva). Tore: 0:1 Stricker (26.), 0:2 Krüger (45.), 0:3 Stricker (47.), 0:4 Aichem (54.), 0:5 Krüger (75.). Zuschauer: 160. Schiedsrichter: Simon Wolf (Rheinfelden).