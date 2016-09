Ortenau Hofstetten triumphiert

Es war ein prächtiges Fußballfest vor einer herrlichen Kulisse mit über 400 Zuschauern im Hofstetter Waldsee-Stadion. Wenn auch der Sieg um zwei Tore zu hoch ausgefallen ist – so Sportclub-Trainer Martin Leukel in seinem Resümee – so war er allemal verdient. Der Sportclub bestätigte in diesem Derby seine zuletzt guten Leistungen und machte gerade in der Phase ernst, als Hausach durch einen Elfmeter auf 2:1 verkürzten konnte und dadurch kurzzeitig Hoffnung schöpfte.

Die Elf von Martin Leukel diktierte von Anfang an das Spiel und ließ die Gäste überhaupt nicht ins Spiel kommen. Das Team von Kevin Bürgelin und Simon Jäckle musste in der Abwehr höllisch aufpassen, denn der Hofstetter Trainer hatte Jakob Schätzle und Jannik Schwörer zu Sebastian Bauer in die Offensive beordert. Damit kamen die Gäste mit ihrer Dreierkette in Durchgang eins nur schwer zurecht. Hausach fand nach vorne so gut wie nicht statt. Dafür konnte sich SVH-Keeper Raphael Kugel mehrfach auszeichnen, als er gegen Jakob Schätzle (28.) aus kurzer Distanz hielt und auch gegen Jannik Schwörer (38.) seine Klasse zeigte. Das 1:0 in der 42. Minute konnte er allerdings nicht verhindern, als Marco Neumaier eine schöne Kombination mit seinem starken linken Fuß ins lange Eck abschloss. Drei Möglichkeiten für Hofstetten, keine für Hausach, so ging es in die Pause. In Durchgang zwei sahen die Zuschauer einen anderen SVH. Bürgelin hatte umgestellt, für den angeschlagenen Özgür Balta und Schmid kamen Leukel und Wille, und Waslikowski spielte nun vorne. Davon profitierte Marc Hengstler in der 48. Minute mit einem schönen Distanzschuss – drüber. Einen Freistoß von Fabian Feißt lenkte SC-Keeper Daniel Lupfer an die Latte. Hofstetten unter Druck, brauchte 15 Minuten um sich wieder zu finden und machte in der 62. Minute prompt das 2:0. Einen Freistoß von Urban Ketterer nahm Nico Obert direkt – keine Chance für Kugel. Ausgerechnet durch einen von Hofstetten verursachten Handelfmeter wurde es nochmal spannend. Gürkan Balta verwandelte sicher in der 71. Minute. Doch schon sieben Minuten später zeigte der Unparteiische erneut auf den Punkt, Jannik Schwörer wurde im Strafraum der Hausacher gelegt. Nico Obert verwandelte sicher zum 3:1. Damit war die Elf von Kevin Bürgelin und Simon Jäckle geschlagen, und Hofstetten drehte jetzt richtig auf. Nur zwei Minuten nach dem 3:1 ließ Nico Obert nach einem Eckball seinen dritten Treffer folgen, per Kopf traf er zum 4:1. Und im Zwei-Minuten-Takt ging es weiter, denn in der 82. Minute folgte das 5:1. Nach einer kurz ausgeführten Ecke köpfte Timo Singler das Leder Richtung Tordreieck. Raphael Kugel reagierte prächtig, doch Jannik Schwörer stand goldrichtig und vollendete.

SC Hofstetten: Lupfer, Bauer, Neumaier (86. Architrave), Kinast, Krämer M., Schilli, Schwörer (86. Witt), Obert, Schätzle (84. Krämer J.), Ketterer, Allgaier (54. Singler). SV Hausach: Kugel, Balta Ö., (46. Leukel) Matt, Mihic, Waslikowski, Hesse, Balta G., Esslinger, Hengstler, Feißt, Schmid (46. Wille). Tore: 1:0 Neumaier (42.), 2:0 Obert (62.) 2:1 Balta G.(71.), 3:1, 4:1 Obert (78.,80.), 5:1 Schwörer. Zuschauer: 480. Schiedsrichter: Lukas Zielbauer (Steinmauern)